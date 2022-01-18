В МИД опровергли сообщения об эвакуации российских дипломатов из Украины
Российское посольство на Украине продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ.
Ранее газета The New York Times сообщила об эвакуации российских дипломатов из Украины. По данным издания, страну уже покинули 18 человек, в том числе дети и жены дипломатов, отмечает RT. Еще 30 сотрудников консульств якобы уедут из Украины в ближайшие дни.
В Министерстве иностранных дел РФ опровергли сообщения СМИ, отмечает Ura.ru.
«Посольство России в Киеве работает в штатном режиме», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
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