В МИД опровергли сообщения об эвакуации российских дипломатов из Украины

Российское посольство на Украине продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ.

Готовимся к эвакуации? Киев и Львов могут покинуть российские дипломаты

Ранее газета The New York Times сообщила об эвакуации российских дипломатов из Украины. По данным издания, страну уже покинули 18 человек, в том числе дети и жены дипломатов, отмечает RT. Еще 30 сотрудников консульств якобы уедут из Украины в ближайшие дни.

В Министерстве иностранных дел РФ опровергли сообщения СМИ, отмечает Ura.ru.

«Посольство России в Киеве работает в штатном режиме», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ОпровержениеДипломатыУкраинаМИД РФ
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