Шпионские страсти. В России рассказали подробности о работе ЦРУ в 90-х
Бывший советник Ельцина и экс-глава МВД прокомментировали заявление Путина об агентах ЦРУ в российском правительстве.
По словам президента РФ, среди советников российского правительства в начале 1990-х годов был как минимум один кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом российский лидер заявил в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» - его фрагмент показал телеканал «Россия-1» в субботу, 11 декабря.
«В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью», - заявил Путин.
Зарубежные консультанты при правительстве, которых Путин называет агентами ЦРУ, покинули свои места еще задолго до его прихода к власти, заявил бывший помощник первого президента РФ Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, консультанты при правительстве не назначались, а предлагались правительствами зарубежных стран, или такими организациями, как Всемирный Банк и Международный валютный фонд.
«Некоторые из них, в том числе и те, на которых намекал Путин, были чрезвычайно известными учеными. Их принадлежность к ЦРУ примерно такая же, как принадлежность к КГБ огромного количества людей, которое оно вербовало и внутри страны. Это абсолютно обоюдные действия разведок, ничего здесь специфического нет. Например, один из консультантов был Шлейфер, довольно известный экономист, он чрезвычайно цитируемый и с известными работами», - считает Сатаров.
В подконтрольных МВД ведомствах американских шпионов не было, но, если президент говорит об агентах ЦРУ, значит, они были. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-министр внутренних дел, бывший член комитета Государственной думы РФ по безопасности от Ставропольского края Анатолий Куликов.
«Владимир Владимирович Путин в то время работал в Совете федеральной службы безопасности, поэтому ему лучше знать. Мне эта информация не известна. Но, если президент говорит, значит, так и было. У меня лично не было оснований подозревать кого-либо в шпионаже», - заключил он.
Бывший помощник Ельцина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявлял, что после ухода Владимира Путина с поста президента России возврата к «лихим 90-м» не будет.
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