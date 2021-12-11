Шпионские страсти. В России рассказали подробности о работе ЦРУ в 90-х

В подконтрольных МВД ведомствах американских шпионов не было, но, если президент говорит об агентах ЦРУ, значит, они были. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-министр внутренних дел, бывший член комитета Государственной думы РФ по безопасности от Ставропольского края Анатолий Куликов.

«Владимир Владимирович Путин в то время работал в Совете федеральной службы безопасности, поэтому ему лучше знать. Мне эта информация не известна. Но, если президент говорит, значит, так и было. У меня лично не было оснований подозревать кого-либо в шпионаже», - заключил он.

Бывший помощник Ельцина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявлял, что после ухода Владимира Путина с поста президента России возврата к «лихим 90-м» не будет.



