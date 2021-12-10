«У меня шпионов не было»: Экс-глава МВД ответил на слова Путина о сотрудниках ЦРУ в кабмине

В подконтрольных МВД ведомствах американских шпионов не было, но если президент говорит об агентах ЦРУ, значит, они были. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экс-министр внутренних дел, бывший член комитета Государственной думы РФ по безопасности от Ставропольского края Анатолий Куликов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в середине 1990-х годов в правительстве России страны работали представители ЦРУ, которых он уже в начала 2000-х «вычистил из кабмина». При этом Куликов, возглавлявший МВД РФ в 1995-1998 годах, отметил, что в ведомствах, находившихся под его контролем, американские ставленники отсутствовали.

«В министерстве внутренних дел не было сотрудников ЦРУ, как и в тех министерствах и ведомствах, которые я курировал, когда был вице-премьером. Это МЧС, железно-дорожные войска, валютно-экспортный контроль и наркоконтроль, налоговая служба и налоговая полиция», - рассказал он.

При этом Куликов не отрицает слова президента России о наличии в 1990-2000-х годах в правительстве нашей страны сотрудников ЦРУ.