QR-коды, иноагенты, пытки: Путину рассказали о «перегибах и перекосах»

Фадеев также отметил необходимость в обеспечении возможности посещения общественных мест при наличие отрицательных результатов ПЦР-тестирования. По его словам, для этого необходимо увеличить количество пунктов бесплатного тестирования на COVID-19.

Путин пообещал рассмотреть этот вопрос, отметив, что нельзя принимать «опрометчивые решения».

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в общественных местах хотят вести обязательные QR-коды для создания безопасной жизни людей, но россияне, по его мнению, превращают все в беспорядок.

«К коллективному иммунитету это никакого отношения не имеет. У властей разные тенденции на эту тему. У нас все благие начинания упираются в вездесущий бардак, потому что люди у нас, к сожалению, крайне мало законопослушные, особенно что касается мер личного регулирования. Сомнения в основном высказывают люди, которые к лечебной работе не имеют никакого отношения, которые пороху не нюхали. Единственная большая дискуссия внутри медицинского сообщества сейчас идет по поводу присваивания QR-кода людям с определенным уровнем антител», - отметил врач.