QR-коды, иноагенты, пытки: Путину рассказали о «перегибах и перекосах»
На онлайн-встрече с правозащитниками президент России высказался по самым актуальным общественным проблемам.
9 декабря президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с Советом по развитию гражданского общества и правам человека. Основными темами совещания стали QR-коды, домашнее насилие, пытки в тюрьмах и иноагенты.
На совещании выступили политики, правозащитники и общественные деятели.
QR-КОДЫ
В ходе встречи глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев предложил выдавать QR-коды гражданам с высоким титром антител к коронавирусу. Он поддержал выдачу кодов привитым и переболевшим в течение полугода, но подчеркнул необходимость расширения подобных мер.
Фадеев также отметил необходимость в обеспечении возможности посещения общественных мест при наличие отрицательных результатов ПЦР-тестирования. По его словам, для этого необходимо увеличить количество пунктов бесплатного тестирования на COVID-19.
Путин пообещал рассмотреть этот вопрос, отметив, что нельзя принимать «опрометчивые решения».
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в общественных местах хотят вести обязательные QR-коды для создания безопасной жизни людей, но россияне, по его мнению, превращают все в беспорядок.
«К коллективному иммунитету это никакого отношения не имеет. У властей разные тенденции на эту тему. У нас все благие начинания упираются в вездесущий бардак, потому что люди у нас, к сожалению, крайне мало законопослушные, особенно что касается мер личного регулирования. Сомнения в основном высказывают люди, которые к лечебной работе не имеют никакого отношения, которые пороху не нюхали. Единственная большая дискуссия внутри медицинского сообщества сейчас идет по поводу присваивания QR-кода людям с определенным уровнем антител», - отметил врач.
САМООБОРОНА И ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ
В ходе встречи также был затронут вопрос пределов самообороны. Адвокат Шота Горгадзе считает, что россияне часто проходят мимо в случае нападений, потому что боятся сами оказаться «на скамье подсудимых». Правозащитник призвал президента обратить внимание на этот вопрос и решать не только резонансные случаи, которые активно освещаются в СМИ, но и примеры обычных людей.
Путин назвал этот вопрос «достаточно тонким» и пообещал направить его в Верховный суд для того, чтобы помочь гражданам, которые защищают себя и других от «преступных посягательств».
На заседании также был затронут вопрос о домашнем насилии. Президент призвал учесть при разработке законопроекта о бытовом насилии возможное вмешательство в жизнь семьи и постараться избежать этого. При этом он отметил, что проект уже почти разработан.
Ранее телеведущая Анна Шафран в пресс-центре НСН посоветовала депутатам Госдумы не принимать закон о профилактике семейного насилия, так как, по ее мнению, он продвигается с Запада и нанесет удар по институту семьи на фоне демографического кризиса.
«Обновленная Конституция говорит о необходимости защиты традиционных семейных ценностей, и хотелось бы верить, что депутаты нашей обновленной Госдумы будут придерживаться обновленной Конституции и не позволят провести в Думу этот однозначно опасный закон о профилактике семейно-бытового насилия», - отметила она.
ИНОАГЕНТЫ
Глава СПЧ Валерий Фадеев также поднял вопрос об иноагентах, закон о которых был принят в РФ в 2017 году. Так, согласно этому закону, СМИ, которое получает зарубежное финансирование, может быть признано иноагентом.
Ранее правозащитная НКО по борьбе с политическими репрессиями «Мемориал» была признана иностранным агентом, иноагентами признаны десятки российских журналистов и СМИ.
Путин считает, что данный проект является «легкой версией законодательства», которым другие государства защищают свой суверенитет.
При этом он согласился, что в законе возможны некоторые доработки, чтобы исключить в нем возможные «перекосы и перегибы». По его словам, это необходимо для того, чтобы люди с критическим взглядом на происходящее в стране могли работать эффективно.
Член СПЧ, журналист и публицист Николай Сванидзе после встречи отметил, что ему показалось, что Путин не готов к закрытию организации. Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» публицист отмечал, что новые поправки в закон об инагентах будут означать запрет на профессию для журналиста.
«Хотя "иностранный агент" – это как бы юридический термин, ничего такого супер страшного не означает, но мы понимаем, что в наших традициях коннотация вполне определенная. Иностранный агент – значит шпион и диверсант. И для журналиста, когда он должен всюду упоминать, что он иностранный агент, это означает железный запрет на профессию», - заметил Сванидзе.
ПЫТКИ В ТЮРЬМАХ
Участники встречи подчеркнули, что закон об издевательствах над заключенными в тюрьмах необходимо тщательно прорабатывать. Президент добавил, что Совет Федерации уже начал работать над проектом.
Ранее блогер Юрий Дудь на своем YouTube-канале опубликовал документальный фильм о проблеме издевательств над заключенными в российских тюрьмах. За три дня его посмотрели более 5,5 миллионов пользователей.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что над законом о пытках должны работать юристы, которые постоянно сталкиваются с издевательствами над своими подзащитными.
«Максимально суровое должно быть наказание за подобные деяния, чтобы не было условных сроков за издевательства над заключенными. Условные сроки сотрудники правоохранительных органов получают за превышение должностных полномочий, а должно быть лишение свободы, минимальный срок за пытки, например, 10 лет. Тогда этого не будет происходить. Нужно предусмотреть комплекс мер, чтобы точно не ушли от ответственности», - считает он.
В ходе онлайн-встречи также обсуждались экология, защита граждан от мошенничества, трудовая миграция, защита свобод в цифровом пространстве, помощь лицам без определенного места жительства и другие темы.
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