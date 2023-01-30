«Шокирующее решение»: Эрдоган обвиняет США во лжи, Анкаре предлагают выйти из НАТО

Латентный конфликт Турции и НАТО набирает обороты. В США уже звучат предложения рассмотреть вопрос членства страны в альянсе в случае переизбрания «своеобразного» Эрдогана. Турцию же возмущают «двойные стандарты» партнеров.

Так, накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Вашингтон в невыполнении своих обязательств. Речь идет об истребителях, которые Турция хотела приобрести у США. По словам Эрдогана, Анкара не получила ни истребители, ни деньги, которые уже выплатила за них.

«Нам обещали самолеты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Самолетов нет, и деньги не возвращены. Мы всегда держим свое слово и ожидаем этого от наших партнеров», - приводят слова турецкого президента агентство Анадолу.

Ранее США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35 из-за решения Анкары приобрести российские системы ПВО С-400.

При этом турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН объяснил, что Турция не нарушает устава НАТО - любое государство имеет право покупать вооружение из других стран.