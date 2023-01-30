«Шокирующее решение»: Эрдоган обвиняет США во лжи, Анкаре предлагают выйти из НАТО
Турецкий лидер заявил о нечестном поведении Вашингтона и Парижа, в НАТО обеспокоены настроением Турции и желанием не допустить Швецию в альянс.
Латентный конфликт Турции и НАТО набирает обороты. В США уже звучат предложения рассмотреть вопрос членства страны в альянсе в случае переизбрания «своеобразного» Эрдогана. Турцию же возмущают «двойные стандарты» партнеров.
Так, накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Вашингтон в невыполнении своих обязательств. Речь идет об истребителях, которые Турция хотела приобрести у США. По словам Эрдогана, Анкара не получила ни истребители, ни деньги, которые уже выплатила за них.
«Нам обещали самолеты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. Самолетов нет, и деньги не возвращены. Мы всегда держим свое слово и ожидаем этого от наших партнеров», - приводят слова турецкого президента агентство Анадолу.
Ранее США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35 из-за решения Анкары приобрести российские системы ПВО С-400.
При этом турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН объяснил, что Турция не нарушает устава НАТО - любое государство имеет право покупать вооружение из других стран.
Но у США есть и другие претензии к Эрдогану, который до сих пор не поддержал санкции против Москвы и теперь препятствует вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.
На прошлой неделе бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон даже предложил поставить под вопрос членство Турции в НАТО в случае переизбрания Эрдогана.
Накануне Эрдоган заявил, что Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое шокирует Швецию, намекнув на то, что Анкара может поддержать Финляндию в этом вопросе, несмотря на позицию по Швеции.
На фоне прошедших в Швеции антитурецких акций снова отодвигается вопрос вступления этой страны в НАТО. Такое мнение в эфире НСН ранее высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Вместе с тем он считает, что в любом случае Анкара не примет решения по Швеции и Финляндии до окончания президентских выборов в своей стране.
Напомним, что ранее в Швеции сожгли Коран у турецкого посольства в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Такое поведение возмутило Эрдогана. Позже заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этхем Санджак заявил, что страна может покинуть НАТО через полгода из-за провокационных действий в адрес Анкары.
При этом специалисты отмечают, что Турция, несмотря на подобные провокации, не намерена выходить из НАТО – терять такую поддержку ей невыгодно. Так, турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН отметил, что «НАТО не только защищает Турцию от внешних врагов, но и от других членов НАТО».
«Членство Турции в НАТО выгодно Турции, это уменьшение затраты на оборону, это технологическое развитие, выходить было бы серьезной ошибкой. Турция может выйти, только если НАТО развалится. Турция является серьезным игроком НАТО, кто не хочет видеть Турцию в НАТО, пусть выйдет из альянса», - добавил он.
Также турецкий политолог отметил, что вся эта ситуация никак не помешает Эрдогану на выборах, даже может сыграть на руку, ведь турецкий народ объединится против внешнего врага.
Со своей стороны, старший научный сотрудник Центра цивилизационных исследований стран Востока Андрей Чупрыгин рассказал НСН, что все эти разговоры о выходе страны из НАТО связаны именно с предстоящими выборами. По его словам, турецкая оппозиция заявляет о том, что страна может покинуть НАТО, чтобы прощупать платформу, с которой будет удобно «кусать» президента Реджепа Тайипа Эрдогана и зарабатывать себе очки в предвыборной кампании.
«Перспективы Эрдогана и его партии не совсем ясны, поэтому в Турции происходят разные события, направленные на ослабление оппозиции. Среди турецкого электората есть определенная часть, которая хотела бы покинуть НАТО. Это, в основном, люди достаточно патриархального склада, сильно верующие мусульмане, но их не так много», - объяснил он.
При этом он отметил, что Турция является вторым по важности членом НАТО, из-за чего альянс будет делать все возможное для того, чтобы государство осталось внутри блока.
«Это вторая по величине и боеспособности армия после США внутри блока и единственный член НАТО, который находится на Ближнем Востоке, соответственно контролирует ситуацию на этой территории, в том числе в военном отношении. Поэтому НАТО будет всегда делать все возможное для того, чтобы Турция осталась внутри блока», - резюмировал Чупрыгин.
Политолог Исмаил Тогрул добавил, что в США и Европе не хотят терять такого союзника и на фоне конфликта на Украине, несмотря не «своеобразное» поведение Эрдогана.
При этом он также сказал в беседе с НСН, что Турция не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО без изменения законодательства стран, которое позволяет укрывать террористов. Он отметил, что в Турции позицию других членов альянса по данному вопросу считают двойственной, якобы у европейцев существуют хорошие террористы и плохие террористы.
30 января Эрдоган заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон не обладает квалификацией главы государства, а Париж теряет престиж в международном сообществе.
«Где нет честности, там нет и доверия. Конечно, в мире есть много таких лидеров. К сожалению, они игнорируют Турцию в отношениях с Грецией в Средиземноморье и вступают с ней в разные отношения», - сказал турецкий лидер.
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