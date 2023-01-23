США не хотят терять Турцию в НАТО, но устали от «своеобразного» Эрдогана
Турецкий политолог Исмаил Тогрул сказал в эфире НСН, что заявления о возможной приостановке членства Турции в альянсе играют на руку Эрдогану.
В Америке и Европе не хотят переизбрания Эрдогана, но не рассматривают вариант НАТО без Турции, заявил турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН.
Накануне бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что членство Турции в НАТО следует поставить под вопрос в случае переизбрания Эрдогана. По его словам, турки не только не поддержали санкции против Москвы, но и препятствуют вступлению Швеции и Финляндии в альянс. Тогрул отметил, что Америка не может отказаться от Турции в НАТО.
«Такое желание у американцев и европейцев всегда есть, они не хотят переизбрания Эрдогана. Это вмешательство во внутренние дела Турции, турецкий народ решает, кого избрать. Эрдоган своеобразный лидер, который не идет под диктовку европейцев, в Турции тоже много оппозиции, но высказывания Болтона будут действовать наоборот, будут играть на руку Эрдогану», - сказал он.
При этом, по его словам, Турция не нарушает устава НАТО, а Вашингтон не хочет терять такого союзника.
«Что касается НАТО, это просто желание, это не такой простой механизм. Я не думаю, что США выгодно терять такого союзника как Турция, которая имеет серьезные сухопутные войска, воздушные силы. Американцам не очень захочется терять Турцию и на фоне событий на Украине. Турция не нарушает устава НАТО в отношениях с Россией. Покупка определенного вида оружия – это не нарушение, любое государство имеет право покупать вооружение из других стран. Турция имеет право высказываться по поводу ситуации в Швеции, так как была договоренность. Турция с первого дня считает, что санкции против России неэффективны с точки зрения решения украинского конфликта, это обнищает население, но не действует на политиков», - объяснил собеседник НСН.
На фоне прошедших в Швеции антитурецких акций снова отодвигается вопрос вступления этой страны в НАТО. Такое мнение в эфире НСН ранее высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Вместе с тем он считает, что в любом случае Анкара не примет решения по Швеции и Финляндии до окончания президентских выборов в своей стране.
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