США не хотят терять Турцию в НАТО, но устали от «своеобразного» Эрдогана

В Америке и Европе не хотят переизбрания Эрдогана, но не рассматривают вариант НАТО без Турции, заявил турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН.

Накануне бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что членство Турции в НАТО следует поставить под вопрос в случае переизбрания Эрдогана. По его словам, турки не только не поддержали санкции против Москвы, но и препятствуют вступлению Швеции и Финляндии в альянс. Тогрул отметил, что Америка не может отказаться от Турции в НАТО.

«Такое желание у американцев и европейцев всегда есть, они не хотят переизбрания Эрдогана. Это вмешательство во внутренние дела Турции, турецкий народ решает, кого избрать. Эрдоган своеобразный лидер, который не идет под диктовку европейцев, в Турции тоже много оппозиции, но высказывания Болтона будут действовать наоборот, будут играть на руку Эрдогану», - сказал он.