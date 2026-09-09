С экс-солистки «Фабрики» Савельевой через суд взыскали более 32 тысяч рублей
Арбитражный суд взыскал с экс-солистки группы «Фабрика» Александры Савельевой более 32 тысяч рублей. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что речь идёт о долгах по обязательным платежам за распространение интернет-рекламы. Деньги взысканы в пользу Роскомнадзора.
«Взыскать с ИП Савельева... 32 100 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 8 000 рублей», - говорится в решении суда.
Ранее суд в Москве взыскал с голкипера ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева долги по коммунальным платежам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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