С экс-солистки «Фабрики» Савельевой через суд взыскали более 32 тысяч рублей

Арбитражный суд взыскал с экс-солистки группы «Фабрика» Александры Савельевой более 32 тысяч рублей. Об этом сообщает RT.

Суд взыскал с актрисы Исаковой более 91 тысячи рублей по иску РКН

Отмечается, что речь идёт о долгах по обязательным платежам за распространение интернет-рекламы. Деньги взысканы в пользу Роскомнадзора.

«Взыскать с ИП Савельева... 32 100 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 8 000 рублей», - говорится в решении суда.

Ранее суд в Москве взыскал с голкипера ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева долги по коммунальным платежам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Манзюк Александр
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