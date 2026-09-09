Россияне стали чаще интересоваться кредитами

Уточняется, что в августе россияне интересовались кредитами на 20% больше, нежели в июле. При этом вырос интерес и к рефинансированию — количество заявок выросло на 10% в месячном выражении.

Эксперты связали рост интереса к кредитным продуктам с упрощением процедуры их оформления, а именно с онлайн-сервисами, которые позволяют не только сравнивать предложения банков и подавать заявки, но и дистанционно получать решение.

«Благодаря этому у пользователей появляется больше способов подобрать и оформить кредит в удобном для них формате», — говорится в сообщении.

Ранее операционный директор ООО «Космовизаком» Дмитрий Михайлов заявил, что бессмысленно досрочно погашать кредит, если его процентная ставка ниже доходности по банковским вкладам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

