Россияне стали чаще интересоваться кредитами
В России увеличился спрос на потребительские кредиты. Об этом со ссылкой на исследование финансового маркетплейса Сравни пишет «Лента.ру».
Уточняется, что в августе россияне интересовались кредитами на 20% больше, нежели в июле. При этом вырос интерес и к рефинансированию — количество заявок выросло на 10% в месячном выражении.
Эксперты связали рост интереса к кредитным продуктам с упрощением процедуры их оформления, а именно с онлайн-сервисами, которые позволяют не только сравнивать предложения банков и подавать заявки, но и дистанционно получать решение.
«Благодаря этому у пользователей появляется больше способов подобрать и оформить кредит в удобном для них формате», — говорится в сообщении.
Ранее операционный директор ООО «Космовизаком» Дмитрий Михайлов заявил, что бессмысленно досрочно погашать кредит, если его процентная ставка ниже доходности по банковским вкладам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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