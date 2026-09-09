Россия и Турция обсудили безопасность в Черном море

Очередной раунд российско-турецких межмидовских консультаций состоялся в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Сообразить на троих»: Как обеспечить безопасность судов в Черном море

Отмечается, что на встрече обсуждалась безопасность в акватории Чёрного моря. До турецкой стороны были доведены оценки Москвы «деструктивных действий киевского режима».

«Ставящих под угрозу безопасность судоходства, в том числе для турецкой стороны», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости создать механизм для безопасного судоходства в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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