Россия и Турция обсудили безопасность в Черном море
Очередной раунд российско-турецких межмидовских консультаций состоялся в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Отмечается, что на встрече обсуждалась безопасность в акватории Чёрного моря. До турецкой стороны были доведены оценки Москвы «деструктивных действий киевского режима».
«Ставящих под угрозу безопасность судоходства, в том числе для турецкой стороны», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости создать механизм для безопасного судоходства в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Число погибших при сходе лавины в горах КБР выросло до 14 человек
- Россия и Турция обсудили безопасность в Черном море
- Никакого контроля: Почему в России растет число ветеринарных клиник
- Минтранс: В России будут повышать доступность такси для семей с детьми
- Туроператоры ответили жителям Китая, которые «страдают» от наплыва россиян
- Россиянам подсказали, как не оглохнуть в 35 лет
- С экс-солистки «Фабрики» Савельевой через суд взыскали более 32 тысяч рублей
- «Дальше будет вау!»: Вероника Журавлева о продолжении «Истории его служанки»
- Войтинский раскрыл ключевую тему новых «Приключений мамонтенка»
- В Новороссийске объявили траур по погибшим при атаке беспилотников ВСУ