Россия и Турция обсудили безопасность в Черном море

Отмечается, что на встрече обсуждалась безопасность в акватории Чёрного моря. До турецкой стороны были доведены оценки Москвы «деструктивных действий киевского режима».

«Ставящих под угрозу безопасность судоходства, в том числе для турецкой стороны», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости создать механизм для безопасного судоходства в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

