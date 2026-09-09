Число погибших при сходе лавины в горах КБР выросло до 14 человек

В ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии обнаружили тела ещё двух альпинистов, погибших в результате схода лавины 6 сентября. Об этом сообщает RT.

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В региональном управлении МЧС рассказали, что общее число погибших выросло до 14 человек.

«Эвакуировали тела погибших в Нальчик, где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», - указали в ведомстве.

Отмечается, что судьба ещё троих альпинистов пока остается неизвестной.

Ранее в японской префектуре Нагано погиб гражданин России, который во время катания на сноуборде попал под лавину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 23.mchs.gov.ru
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