Число погибших при сходе лавины в горах КБР выросло до 14 человек

В региональном управлении МЧС рассказали, что общее число погибших выросло до 14 человек.

«Эвакуировали тела погибших в Нальчик, где передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», - указали в ведомстве.

Отмечается, что судьба ещё троих альпинистов пока остается неизвестной.

Ранее в японской префектуре Нагано погиб гражданин России, который во время катания на сноуборде попал под лавину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

