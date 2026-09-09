«Дальше будет вау!»: Вероника Журавлева о продолжении «Истории его служанки»

Вероника Журавлева рассказала НСН, чем удивит зрителей продолжение нашумевшего сериала.

Звезда сериала «История его служанки» Вероника Журавлева рассказала спецкору НСН, чем продолжение удивит зрителя.

«Сумерки» и «Бегущая» Галь Гадот: Какие фильмы смотреть в кинотеатрах в сентябре

Проект «История его служанки» возглавил топ-30 российского рейтинга сериалов за июль 2026 года по данным «Медиалогии». Финальный эпизод первой части истории вышел в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start в начале августа, но впереди зрителей ждет еще 60 серий.

«Вы не представляете, что мы сейчас для вас снимаем! Это, конечно, вау. Я считаю, что следующие сезоны будут намного интереснее, поскольку в сюжете появятся новые персонажи. С ними закручиваются какие-то сюжетные линии. Мне кажется, история у нас развивается все интереснее, и это должно зацепить зрителя», - пообещала актриса.

Она также объяснила, как удается совмещать съемки с обучением в вузе.

«В сериале длинная история, поэтому мы много снимаем. Очень много хронометража, который мы должны успеть снять четко по графику. Я стараюсь совмещать съемки в кино с институтом, это действительно сложный график, но все к лучшему. В таком жестком режиме важно уметь правильно отдыхать. Мне кажется, я до сих пор пытаюсь найти способ отдыха, как-то восстановить сон, особенно после ночных смен. Если ломается график – это минус психика, минус внутреннее состояние и здоровье. Важно прежде всего бережно к себе относиться», - сказала она.

Это вам не «Бриджертоны»: Актеры раскрыли секреты сериала «История его служанки»

В минувший вторник Журавлева посетила светскую премьеру фильма "Чужой звонок".

Новая экранизация повести Екатерины Марковой о первой любви и выборе жизненного пути выходит в российский прокат с 10 сентября. Первую телеверсию с Еленой Сафоновой в главной роли представили в 1985 году. По сюжету школьница Наташа решает, стать ли юристом по совету родителей или поступить в Академию художеств. Журавлева отметила, что сама не стояла перед подобным выбором, но считает, что профессию важно выбирать сердцем.

«Я не стояла перед этим выбором. Моя семья не связана с творческой профессией. Можно сказать, что я первая приняла на себя этот удар. На мой взгляд, прежде всего надо выбирать ту профессию, которой ты горишь. Какой смысл выбирать то, чем ты не хочешь заниматься по жизни, это же твое будущее. Я считаю, что нужно чувствовать и делать выбор только исходя из этого», - сказала она.

В новой экранизации юную Наташу сыграла Аля Майер, также в фильме снимались Светлана Иванова, Алексей Чадов, Денис Косиков и другие, пишет «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктрисаСериалФильм

Горячие новости

Все новости

партнеры