Проект «История его служанки» возглавил топ-30 российского рейтинга сериалов за июль 2026 года по данным «Медиалогии». Финальный эпизод первой части истории вышел в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start в начале августа, но впереди зрителей ждет еще 60 серий.

«Вы не представляете, что мы сейчас для вас снимаем! Это, конечно, вау. Я считаю, что следующие сезоны будут намного интереснее, поскольку в сюжете появятся новые персонажи. С ними закручиваются какие-то сюжетные линии. Мне кажется, история у нас развивается все интереснее, и это должно зацепить зрителя», - пообещала актриса.

Она также объяснила, как удается совмещать съемки с обучением в вузе.

«В сериале длинная история, поэтому мы много снимаем. Очень много хронометража, который мы должны успеть снять четко по графику. Я стараюсь совмещать съемки в кино с институтом, это действительно сложный график, но все к лучшему. В таком жестком режиме важно уметь правильно отдыхать. Мне кажется, я до сих пор пытаюсь найти способ отдыха, как-то восстановить сон, особенно после ночных смен. Если ломается график – это минус психика, минус внутреннее состояние и здоровье. Важно прежде всего бережно к себе относиться», - сказала она.