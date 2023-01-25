«Это всё ерунда!»: В Турции исключили выход из НАТО, несмотря на провокации

Турция не рассматривает вариант выхода из НАТО, несмотря на заявления отдельных политиков, заявил турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН.

Ранее заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этхем Санджак заявил, что страна может покинуть НАТО через полгода из-за провокационных действий в адрес Анкары. Тогрул отметил, что это стало бы для страны большой ошибкой.

«Это несерьезная партия и несерьезное выступление. Турцию провоцировали не только Кораном и антинатовские настроения всегда были в Турции, но дело в том, что НАТО для Турции очень важная структура. НАТО не только защищает Турцию от внешних врагов, но и от других членов НАТО. Членство Турции в НАТО выгодно Турции, это уменьшение затраты на оборону, это технологическое развитие, выходить было бы серьезной ошибкой. Турция может выйти, только если НАТО развалится. Турция является серьезным игроком НАТО, кто не хочет видеть Турцию в НАТО, пусть выйдет из альянса. Политики будут говорить, выступать, но это отдельные высказывания, это все ерунда», - рассказал он.

Также турецкий политолог отметил, что вся эта ситуация никак не помешает Эрдогану на выборах, даже может сыграть на руку.