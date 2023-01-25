«Это всё ерунда!»: В Турции исключили выход из НАТО, несмотря на провокации
Турецкий политолог Исмаил Тогрул заявил НСН, что Турция не собирается покидать альянс, несмотря на антинатовские настроения в стране.
Турция не рассматривает вариант выхода из НАТО, несмотря на заявления отдельных политиков, заявил турецкий политолог Исмаил Тогрул в беседе с НСН.
Ранее заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этхем Санджак заявил, что страна может покинуть НАТО через полгода из-за провокационных действий в адрес Анкары. Тогрул отметил, что это стало бы для страны большой ошибкой.
«Это несерьезная партия и несерьезное выступление. Турцию провоцировали не только Кораном и антинатовские настроения всегда были в Турции, но дело в том, что НАТО для Турции очень важная структура. НАТО не только защищает Турцию от внешних врагов, но и от других членов НАТО. Членство Турции в НАТО выгодно Турции, это уменьшение затраты на оборону, это технологическое развитие, выходить было бы серьезной ошибкой. Турция может выйти, только если НАТО развалится. Турция является серьезным игроком НАТО, кто не хочет видеть Турцию в НАТО, пусть выйдет из альянса. Политики будут говорить, выступать, но это отдельные высказывания, это все ерунда», - рассказал он.
Также турецкий политолог отметил, что вся эта ситуация никак не помешает Эрдогану на выборах, даже может сыграть на руку.
«Эта ситуация никак не скажется не перспективе переизбрания Эрдогана. Нападения западных стран на Эрдогана только выгодны ему, на руку. Турки не любят, когда кто-то вмешивается в их дела. На самом деле выборы тут проходят в рамках демократии, избиратель сам решает», - добавил он.
21 января Турция отменила визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в страну. С таким заявлением выступил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Решение было принято после инцидента с сожжением Корана в Швеции. Отмечается, что акцию согласовали с местными властями.
На фоне прошедших в Швеции антитурецких акций снова отодвигается вопрос вступления этой страны в НАТО. Такое мнение в эфире НСН ранее высказал директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
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