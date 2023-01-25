«Кусают» Эрдогана: Заявления о выходе Турции из НАТО объяснили приближением выборов
Оппозиция Турции в преддверии президентских выборов делает ставку на ту часть электората, которая бы хотела покинуть альянс, отметил в эфире НСН востоковед Андрей Чупрыгин.
Турецкая оппозиция заявляет о том, что страна может покинуть НАТО, чтобы прощупать платформу, с которой будет удобно «кусать» президента Реджепа Тайипа Эрдогана и зарабатывать себе очки в предвыборной кампании, заявил старший научный сотрудник Центра цивилизационных исследований стран Востока Андрей Чупрыгин в разговоре с НСН.
Накануне заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этхем Санджак заявил, что страна может покинуть НАТО через полгода из-за провокационных действий в адрес Анкары. Так, 21 января Турция отменила визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в страну. Решение было принято после инцидента с сожжением Корана в Швеции. Отмечалось, что акцию согласовали с местными властями. Андрей Чупрыгин считает, что подобные заявления турецкой партии связаны с началом предвыборной кампании.
«Заявление о вероятном выходе Турции из НАТО происходит не первый раз. Сейчас, скорее всего, это обусловлено тем, что впереди очень сложные выборы. Перспективы Эрдогана и его партии не совсем ясны, поэтому в Турции происходят разные события, направленные на ослабление оппозиции. Например, недавнее уголовное дело против мэра Стамбула, который является яркой оппозиционной фигурой Эрдогану. Заявление, которое мы слышим, можно смело списывать на приближение выборов и начало предвыборной кампании. Оппозиция начинает нащупывать эффективную платформу, с которой можно будет "кусать" Эрдогана, его партию и зарабатывать себе очки. Среди турецкого электората есть определенная часть, которая хотела бы покинуть НАТО. Это, в основном, люди достаточно патриархального склада, сильно верующие мусульмане, но их не так много», - сказал Чупрыгин.
При этом он отметил, что Турция является вторым по важности членом НАТО, из-за чего альянс будет делать все возможное для того, чтобы государство осталось внутри блока.
«Всегда хорошо отделять предвыборные сантименты, которые выплескиваются в публичное пространство, от реальной ситуации, которая происходит внутри страны и за ее пределами. Турция – второй по важности член НАТО уже в течение многих десятилетий. Это вторая по величине и боеспособности армия после США внутри блока и единственный член НАТО, который находится на Ближнем Востоке, соответственно контролирует ситуацию на этой территории, в том числе в военном отношении. Поэтому НАТО будет всегда делать все возможное для того, чтобы Турция осталась внутри блока», - резюмировал Чупрыгин.
Выборы президента Турции назначены на июнь 2023 года. Они пройдут одновременно с парламентскими.
Ранее турецкий политолог Исмаил Тогрул в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Турция не рассматривает вариант выхода из НАТО, несмотря на заявления отдельных политиков. По его словам, НАТО для Турции очень важная структура.
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