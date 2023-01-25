«Кусают» Эрдогана: Заявления о выходе Турции из НАТО объяснили приближением выборов

Накануне заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этхем Санджак заявил, что страна может покинуть НАТО через полгода из-за провокационных действий в адрес Анкары. Так, 21 января Турция отменила визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона в страну. Решение было принято после инцидента с сожжением Корана в Швеции. Отмечалось, что акцию согласовали с местными властями. Андрей Чупрыгин считает, что подобные заявления турецкой партии связаны с началом предвыборной кампании.

«Заявление о вероятном выходе Турции из НАТО происходит не первый раз. Сейчас, скорее всего, это обусловлено тем, что впереди очень сложные выборы. Перспективы Эрдогана и его партии не совсем ясны, поэтому в Турции происходят разные события, направленные на ослабление оппозиции. Например, недавнее уголовное дело против мэра Стамбула, который является яркой оппозиционной фигурой Эрдогану. Заявление, которое мы слышим, можно смело списывать на приближение выборов и начало предвыборной кампании. Оппозиция начинает нащупывать эффективную платформу, с которой можно будет "кусать" Эрдогана, его партию и зарабатывать себе очки. Среди турецкого электората есть определенная часть, которая хотела бы покинуть НАТО. Это, в основном, люди достаточно патриархального склада, сильно верующие мусульмане, но их не так много», - сказал Чупрыгин.

При этом он отметил, что Турция является вторым по важности членом НАТО, из-за чего альянс будет делать все возможное для того, чтобы государство осталось внутри блока.