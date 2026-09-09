Приграничные китайские города, такие как Хуньчунь и Хэйхэ, процветают благодаря российским туристам, так что нужно просто посеяться над теми местными, кто высказывает недовольство на этот счет. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

В последние годы китайский приграничный город Хуньчунь, расположенный в провинции Цзилинь, стал настоящей «туристической Меккой» для жителей Приморья. Однако, как выяснилось, наплыв туристов из России вызывает неоднозначную реакцию у китайских путешественников, которые также приезжают в Хуньчунь, пишет PRIMPRESS. Так, согласно свежим отзывам на Trip.com, некоторые китайцы оставляют негативные оценки отелям именно по причине большого скопления русских туристов. Мкртчян раскрыл, пользуется ли Хуньчунь спросом у россиян.

«Центральная Россия туда не едет. Она летит в Шнахай, Пекин, Гуанчжоу. Жители Амурской области, например, едут в Хэйхэ, а жители Приморья — Суйфэньхэ. Как правило, это шоп-туры. Так называемый «челночный туризм». Любой город — Барселона, Венеция — который принимает много туристов, льет крокодиловы слезы. Но когда начинаешь говорить с ними откровенно, выясняется, что без туристов все же плохо. Ведь они тратят деньги не только в гостиницах, но и на продукты, одежду, транспорт. Просто нужно посмеяться над этим небольшим количеством китайцев, которые якобы печалятся, что россиян много. Поэтому во всем мире вводится туристический налог, и китайцы тоже введут его для россиян. Потом местным объявят, что собрали столько то миллионов юаней, которые пошли на улучшение инфраструктуры города», — сказал он.