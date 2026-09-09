Туроператоры ответили жителям Китая, которые «страдают» от наплыва россиян
Алексан Мкртчян раскрыл НСН, что граничащие с Россией китайские городки нужно оставить для торговли и жителей ближайших российских городов, а ехать туда из Москвы или Ростова-на-Дону не стоит.
Приграничные китайские города, такие как Хуньчунь и Хэйхэ, процветают благодаря российским туристам, так что нужно просто посеяться над теми местными, кто высказывает недовольство на этот счет. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
В последние годы китайский приграничный город Хуньчунь, расположенный в провинции Цзилинь, стал настоящей «туристической Меккой» для жителей Приморья. Однако, как выяснилось, наплыв туристов из России вызывает неоднозначную реакцию у китайских путешественников, которые также приезжают в Хуньчунь, пишет PRIMPRESS. Так, согласно свежим отзывам на Trip.com, некоторые китайцы оставляют негативные оценки отелям именно по причине большого скопления русских туристов. Мкртчян раскрыл, пользуется ли Хуньчунь спросом у россиян.
«Центральная Россия туда не едет. Она летит в Шнахай, Пекин, Гуанчжоу. Жители Амурской области, например, едут в Хэйхэ, а жители Приморья — Суйфэньхэ. Как правило, это шоп-туры. Так называемый «челночный туризм». Любой город — Барселона, Венеция — который принимает много туристов, льет крокодиловы слезы. Но когда начинаешь говорить с ними откровенно, выясняется, что без туристов все же плохо. Ведь они тратят деньги не только в гостиницах, но и на продукты, одежду, транспорт. Просто нужно посмеяться над этим небольшим количеством китайцев, которые якобы печалятся, что россиян много. Поэтому во всем мире вводится туристический налог, и китайцы тоже введут его для россиян. Потом местным объявят, что собрали столько то миллионов юаней, которые пошли на улучшение инфраструктуры города», — сказал он.
При этом собеседник НСН опроверг предположение, что в таких приграничных городах просто не хватает инфраструктуры для туристов и для местных, отсюда и недовольство.
«Это надуманная проблема. Инфраструктура подстраивается под спрос. Что такое Хэйхэ 30 лет назад? Это местный городишка, чье имя никто не знал. Однако, как только открылось пограничное сообщение между ним и Благовещенском, экономика Хэйхэ выросла в три раза. Спросите жителей Хэйхэ, хотят они, чтобы русские перестали ездить?», — отметил он.
Также Мкртчян напомнил, что всегда найдутся те, кто будет критиковать количество иностранцев, не думая о том, какой вклад они делают в местную экономику. Вместе с тем он все же указал, что не стоит рассматривать приграничные китайские города для туризма, если вы не живете рядом.
«У нас, например, по количеству китайских путешественников номер один — это Владивосток, потом идут Иркутск, Москва и Санкт-Петербург. Ну, и, естественно, Благовещенск. И тоже всегда найдутся неумные люди, которые будут критиковать обилие китайцев. Но мы таких глупых людей слушать не должны. Но вообще я считаю, что все приграничные города должны служить только для торговли, специально ехать в Хэйхэ из Ростова-на-Дону или из Мурманска или из Москвы не нужно. Приграничье — только для тех, кто живет возле границы», — подытожил он.
Ранее сенатор от Приморского края Александр Ролик заявил НСН, что за первые шесть месяцев 2026 года российско-китайскую границу через пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ пересекли почти 400 тысяч человек. Этот показатель вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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