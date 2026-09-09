«Воздушный бой дронов»: Как FPV‑перехватчики очистят небо над Москвой
Сроки подготовки операторов FPV‑дронов‑перехватчиков зависят от типа поражения: при кинетическом перехвате обучение занимает около месяца, при использовании боевой части — до трёх, сказал НСН Максим Кондратьев.
Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев рассказал НСН о современных средствах противодействия дронам — в частности, о работе FPV‑дронов‑перехватчиков и специфике их применения для защиты городов и критической инфраструктуры.
Отделения FPV-перехватчиков из числа резервистов для защиты объектов инфраструктуры создадут в Московском военном округе (МВО), сообщает ТАСС. Новые подразделения создаются для оперативного противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, обеспечивая надежную защиту объектов военной и гражданской инфраструктуры, пояснили там. В основе их работы будет лежать применение высокоскоростных FPV-дронов-перехватчиков, которые уже зарекомендовали себя как эффективное средство борьбы с воздушными целями. Кондратьев раскрыл технические принципы «воздушного боя дронов», включая варианты кинетического поражения и использования боевой части.
«Что касается FPV-перехватчиков, или, правильнее, дронов-перехватчиков, то с начала специальной военной операции появился такой термин, как "воздушный бой дронов" — когда один дрон сбивает другой. Когда мы говорим про защиту городов и критической инфраструктуры, речь идёт об одном из инструментов для перехвата беспилотных комплексов вооружённых сил Украины — камикадзе самолётного типа дальнего радиуса действия, в частности таких, как FP2 и AN196 LUT. Мультироторный дрон специальной конфигурации, способный летать на больших скоростях, сталкивается с перехватываемым дроном и либо наносит кинетическое поражение — то есть нарушает целостность конструкции или винтомоторной группы, — либо на борту дрона-перехватчика установлена боевая часть, которая при подлёте подрывается, создавая облако поражающих элементов. Это работает как классическая зенитная ракета ПВО, только без ракетного двигателя — летит за счёт винтомоторной группы на бесколлекторных электромоторах. Наводиться такой дрон может вручную, но в последнее время активно применяются элементы искусственного интеллекта: дрон захватывает цель с помощью визора — камеры, — после чего запускается и полностью автоматически подлетает к цели», — сказал собеседник НСН.
По его словам, сроки подготовки операторов зависят от типа поражения: при кинетическом перехвате обучение занимает около месяца, при использовании боевой части — до трёх.
«Если говорить о том, насколько сложным и длительным будет обучение, то при использовании полностью автоматических систем на базе искусственного интеллекта оно займёт не более месяца. В худшем случае — при подготовке с полного нуля — специалисты по эксплуатации таких систем обучаются не более месяца. Если же на борту этих дронов будет боевая часть, то здесь потребуется уже несколько месяцев. Оптимистичный прогноз — три месяца: месяц на подготовку при кинетическом типе поражения, без боевой части, и три месяца — если используется боевая часть, которая подрывается. Нужно понимать, что дроны с боевой частью должны использовать только военнослужащие или лица, подписавшие контракт с добровольческими подразделениями», — добавил эксперт.
Ранее Кондратьев в беседе с НСН назвал Россию лидером по созданию систем РЭБ.
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