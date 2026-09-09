Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев рассказал НСН о современных средствах противодействия дронам — в частности, о работе FPV‑дронов‑перехватчиков и специфике их применения для защиты городов и критической инфраструктуры.

Отделения FPV-перехватчиков из числа резервистов для защиты объектов инфраструктуры создадут в Московском военном округе (МВО), сообщает ТАСС. Новые подразделения создаются для оперативного противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, обеспечивая надежную защиту объектов военной и гражданской инфраструктуры, пояснили там. В основе их работы будет лежать применение высокоскоростных FPV-дронов-перехватчиков, которые уже зарекомендовали себя как эффективное средство борьбы с воздушными целями. Кондратьев раскрыл технические принципы «воздушного боя дронов», включая варианты кинетического поражения и использования боевой части.