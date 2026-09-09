Минтранс: В России будут повышать доступность такси для семей с детьми

В ведомстве рассказали, что совместно с «Яндекс такси» была разработана и утверждена соответствующая дорожная карта. Она направлена на повышение доступности, комфорта и безопасности таких поездок.

«Планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семей с детьми», - говорится в сообщении.

Министр транспорта Андрей Никитин добавил, что комфорт и безопасность семей с детьми - это «ключевые ориентиры в развитии городской инфраструктуры».

Ранее в Подмосковье 635 автомобилей исключили из реестра легковых такси из-за несоответствия установленным требованиям к внешнему виду, пишут «Известия».

