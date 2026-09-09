Минтранс: В России будут повышать доступность такси для семей с детьми
В России будут повышать доступность такси для пассажиров с детьми. Об этом сообщает пресс-слуба Минтранса РФ.
В ведомстве рассказали, что совместно с «Яндекс такси» была разработана и утверждена соответствующая дорожная карта. Она направлена на повышение доступности, комфорта и безопасности таких поездок.
«Планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семей с детьми», - говорится в сообщении.
Министр транспорта Андрей Никитин добавил, что комфорт и безопасность семей с детьми - это «ключевые ориентиры в развитии городской инфраструктуры».
Ранее в Подмосковье 635 автомобилей исключили из реестра легковых такси из-за несоответствия установленным требованиям к внешнему виду, пишут «Известия».
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