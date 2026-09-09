За пять лет в два раза выросло число обращений ко врачам молодых людей, жалующихся на проблемы со слухом, передает канал Mash. В качестве главной причины называют наушники-вкладыши и высокую громкость прослушивания. Мачалов подтвердил, что нарушениями слуха сегодня страдают не только пожилые люди.

«Возраст, с которым на сегодняшний момент обращается пациент с нарушением слуха, за последние 10-15 лет сократился практически в два раза. Если еще 15-20 лет назад основным контингентом врача-сурдолога были пациенты старше 60 лет, то в настоящее время это пациенты более молодого возраста. В 35-40 лет у людей уже появляются первые жалобы на нарушения слуха. Это связывают с разными причинами, в том числе, с использованием различных гаджетов для прослушивания аудиоинформации с различных устройств», — рассказал врач.

Он отметил, что нет полностью безопасных наушников и важно не превышать допустимые громкость и длительность прослушивания.

«Более безопасными так или иначе считаются головные наушники, которые полностью закрывают ухо. Считается, что они рассеивают звук и не дают концентрацию звука, как это делают "капельные" наушники, которые вставляются в ухо. Однако с позиции врача важна все-таки длительность прослушивания. Согласно гигиене слуха, человек может слушать музыку с использованием наушников не более 2 часов в сутки и на определенной громкости — не более чем 80 дБ. Поэтому современные телефоны, плееры предупреждают, что вы превысили уровень громкости. Это как раз уровень громкости выше 80 дБ. Эта цифра берется из критериев такой патологи, как профессиональная тугоухость. Она развивается у лиц, которые работают постоянно в шуме, например, человек приходит на завод, его окружает шум в течение всей смены. То же самое делает любой житель планеты, прослушивая музыку. Спуститесь с метро, и увидите, как люди в наушниках едут по полтора-два часа до работы, туда-обратно — и в общей сложности получает уже четыре. Так или иначе, это начинает влиять на слух», — предупредил Мачалов.

А вот научной базы, доказывающей, что слуху может больше или меньше вредить какой-либо конкретный жанр музыки, нет, подчеркнул медик.

Ранее оториноларинголог Юлия Тихонова рассказывала НСН, что любовь к наушникам не приведет к массовой тугоухости подростков, когда они повзрослеют, так как сегодня молодое поколение более осведомлено о своем здоровье и активнее заботится о нем.