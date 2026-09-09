Никакого контроля: Почему в России растет число ветеринарных клиник
Ветклинику сейчас не открывает только ленивый, потому что нет никакого лицензирования этой деятельности, сказал НСН Михаил Шеляков.
Ветеринарная отрасль в России сегодня сталкивается с отсутствием должного регулирования рынка, удорожанием услуг, распространением практики навязывания лишних процедур, а также нехваткой универсальных ветеринаров, способных полноценно лечить животных, сказал НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Число ветеринарных клиник в России за четыре года выросло на 21% — до 7,5 тысячи, пишет Forbes. Расходы россиян на ветеринарные услуги в этом году достигли 42 млрд рублей — на 27% больше, чем годом ранее. Шеляков указал на положительную динамику в отношении хозяев к здоровью питомцев.
«Ветклинику сейчас не открывает только ленивый, потому что нет никакого лицензирования этой деятельности — никаких особых правил для открытия клиник не существует. Любой желающий с ветеринарным образованием может взять и открыть клинику. Для отрасли, конечно, лучший путь — когда прибыль клиники зависит от количества пациентов: больше принимаем — больше получаем. Прибыль клиник растёт не потому, что они принимают больше пациентов, а потому, что дорожают услуги. Из‑за большого количества навязанных услуг и узких специалистов общая сумма средств, которые человек оставляет в клинике, растёт. Топ обращений состоит из профилактических мероприятий — вакцинаций и осмотров, стоматологических проблем, а также стерилизации и кастрации. В целом растёт ответственность владельцев питомцев: всё реже встречаются запущенные болезни. Однако, к сожалению, растёт количество онкозаболеваний», — сказал собеседник НСН.
Шеляков указал на важность внимательного отношения владельца к состоянию животного, ведь именно хозяин зачастую первым замечает тревожные признаки болезни.
«Диспансеризацию обычно проходят раз в год вместе с вакцинацией. Сдают анализы, делают УЗИ, проводят осмотр. В некоторых случаях диспансеризацию проходят чаще — если есть какие‑либо подтверждения заболевания. Если человек со своим питомцем на одной волне, он понимает, когда с питомцем что‑то не так. Это может быть изменение поведения, отказ от еды, понос, повышение температуры», — указал специалист.
По его словам, рынок остро нуждается в универсальных специалистах, способных не только ставить диагноз, но и проводить полноценное лечение, однако сейчас большинство врачей ориентированы на узкие направления.
«Дефицит кадров огромен. Найти грамотного ветеринарного врача — большая удача как для владельца клиники, так и для хозяина питомца. Все готовы заниматься диагностикой, а вот лечением — мало кто. Требуются врачи‑универсалы, которые могли бы и капельницу поставить, и УЗИ сделать, и осмотр провести. Таких почти нет: все готовы заниматься чем‑то узким. Большой дефицит грамотных специалистов, которые могли бы выполнять широкий спектр задач», — добавил эксперт.
Ранее кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский в беседе с НСН рекомендовал прививать домашних питомцев отечественными вакцинами, а не следовать советам ветеринаров, предлагающих более дорогие и не всегда ввезенные легально импортные препараты.
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