Шеляков указал на важность внимательного отношения владельца к состоянию животного, ведь именно хозяин зачастую первым замечает тревожные признаки болезни.

«Диспансеризацию обычно проходят раз в год вместе с вакцинацией. Сдают анализы, делают УЗИ, проводят осмотр. В некоторых случаях диспансеризацию проходят чаще — если есть какие‑либо подтверждения заболевания. Если человек со своим питомцем на одной волне, он понимает, когда с питомцем что‑то не так. Это может быть изменение поведения, отказ от еды, понос, повышение температуры», — указал специалист.

По его словам, рынок остро нуждается в универсальных специалистах, способных не только ставить диагноз, но и проводить полноценное лечение, однако сейчас большинство врачей ориентированы на узкие направления.

«Дефицит кадров огромен. Найти грамотного ветеринарного врача — большая удача как для владельца клиники, так и для хозяина питомца. Все готовы заниматься диагностикой, а вот лечением — мало кто. Требуются врачи‑универсалы, которые могли бы и капельницу поставить, и УЗИ сделать, и осмотр провести. Таких почти нет: все готовы заниматься чем‑то узким. Большой дефицит грамотных специалистов, которые могли бы выполнять широкий спектр задач», — добавил эксперт.

Ранее кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский в беседе с НСН рекомендовал прививать домашних питомцев отечественными вакцинами, а не следовать советам ветеринаров, предлагающих более дорогие и не всегда ввезенные легально импортные препараты.

