Стало известно, как Россия ответит на испытания новой ракеты в США
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» рассказал НСН, что
Американские военные намерены провести до конца текущего года очередные испытания новой баллистической ракеты средней дальности, что ранее было запрещено Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель помощника шефа Пентагона по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер. В свою очередь исполняющий обязанности главкома сухопутных войск США Райан Маккарти заявил, что Вашингтон может развернуть новые ракеты уже в начале следующего года.
Как России отвечать на такие шаги Соединенных Штатов, в эфире НСН рассказал член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский (слушайте аудио).
«Россия будет отвечать созданием адекватной угрозы для Соединенных Штатов Америки. Понятно, самый легкий и быстрый путь, и самый дешевый, наверное, это сухопутный калибр. Но он не создает угрозы территории Соединенных Штатов. В том случае, если США будут развертывать ракеты средней дальности, достигающие территории России, он будет создавать угрозу для позиций таких ракет, американских военных баз. Нам надо создавать вооружение, которое будет создавать адекватную угрозу для национальной территории США. У нас же есть целый комплекс стратегических ядерных сил, которые уже создают угрозу для территории США. С точки зрения военной стратегии, большой разницы нет, летит наша, например, межконтинентальная баллистическая ракета 30 минут до территории США или 15 минут ракета средней дальности», — сказал он.
Напомним, что в начале августа ДРСМД официально прекратил свое действие по инициативе Вашингтона. При этом в США обвинили Россию в том, что Москва якобы нарушала договор. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о том, что, судя по оперативности, с которой американцы провели испытания новой ракеты, ее разработку они начали уже давно.
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