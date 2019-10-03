Путин: Причиной выхода США из ДРСМД были интересы Вашингтона в Азии

Путин отметил, что размещение американских ракет в Азии ухудшит ситуацию в регионе и создаст новые угрозы. Пи этом он выразил надежду на урегулирование проблемы, поскольку Штаты не приняли окончательного решения.

Напомним, в начале августа ДРСМД официально прекратил свое действие по инициативе Вашингтона. При этом в США обвинили Россию в том, что Москва якобы нарушала договор. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о том, что, судя по оперативности, с которой американцы провели испытания новой ракеты, ее разработку они начали уже давно.

Ранее военные эксперты в эфире НСН ответили на вопрос, как и какими ракетами должна отвечать Москва на испытания Штатами ракет после выхода из ДРСМ

