Недостижимая дальность. Россия готова ответить на выход США из ДРСМД
Военные эксперты в эфире НСН отвечают на вопрос, как и какими ракетами должна отвечать Москва на испытания Штатами ракет после выхода из ДРСМД.
Россия способна улучшить тактико-технические характеристики своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как заявил в интервью «Военно-промышленному курьеру» гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, «дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента».
Он уточнил, что у корпорации есть технические возможности значительно улучшить имеющиеся характеристики. И в случае необходимости корпорация способна «наименее затратными способами» найти ответ на возможные американские ракетные разработки.
Впрочем, военные эксперты, опрошенные НСН, уверяют, что Москве есть чем ответить на поведение Вашингтона. Так, член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский считает, что страна обладает целым комплексом стратегических ядерных сил, которые уже создают угрозу для территории США.
«С точки зрения военной стратегии, большой разницы нет, летит наша, например, межконтинентальная баллистическая ракета 30 минут до территории США или 15 минут ракета средней дальности», — отметил Мураховский.
Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН выступил против «симметричных мер», так как США смогут втянуть Россию с гонку вооружений.
«Наш ответ должен быть таким: с одной стороны не спровоцировать американцев из договора СНВ-3, а с другой — иметь возможность развернуть дешевые и недорогие системы, которые достают до территории непосредственно США. Таким ответом может быть развертывание на территории России сверхдальнобойных ракет, но не бредовых, под названием "Буревестник", а реальных, которые могут быть использованы для нанесения ударов, на мобильной базе. Это должны быть крылатые ракеты, которые могут быть сделаны на базе уже имеющихся», - отметил доктор военных наук.
Но эксперты смотрят в будущее, поведение Штатов, а именно выход из ДРСМД, заставляет Москву искать пути выхода из кризиса. Пока же Минобороны уточняет, что в России на данный момент нет на вооружении ракет средней и меньшей дальности, чего нельзя сказать о США.
Напомним, что в начале августа ДРСМД официально прекратил свое действие по инициативе Вашингтона. При этом в США обвинили Россию в том, что Москва якобы нарушала договор. В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о том, что, судя по оперативности, с которой американцы провели испытания новой ракеты, ее разработку они начали уже давно.
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