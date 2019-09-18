Недостижимая дальность. Россия готова ответить на выход США из ДРСМД

Россия способна улучшить тактико-технические характеристики своих ракет в ответ на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как заявил в интервью «Военно-промышленному курьеру» гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, «дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента».

Он уточнил, что у корпорации есть технические возможности значительно улучшить имеющиеся характеристики. И в случае необходимости корпорация способна «наименее затратными способами» найти ответ на возможные американские ракетные разработки.

Впрочем, военные эксперты, опрошенные НСН, уверяют, что Москве есть чем ответить на поведение Вашингтона. Так, член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский считает, что страна обладает целым комплексом стратегических ядерных сил, которые уже создают угрозу для территории США.

«С точки зрения военной стратегии, большой разницы нет, летит наша, например, межконтинентальная баллистическая ракета 30 минут до территории США или 15 минут ракета средней дальности», — отметил Мураховский.

Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в эфире НСН выступил против «симметричных мер», так как США смогут втянуть Россию с гонку вооружений.