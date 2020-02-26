Шнуров обозвал единороссов «петухами» из-за слухов о ребрендинге
Недавно вступивший в «Партию роста» певец и музыкант Сергей Шнуров опубликовал в «Инстаграме» стихотворение, посвящённое новостям о возможном «ребрендинге» партии власти. Источники издания «Медуза» заявили, что «Единая Россия» может объединиться с ОНФ и лишиться слова «единая» в названии.
«Их триумф, конечно, неминуем.
С ними гордость, с ними власть и стать.
Петухов орлами именуем,
Чтоб немного начали летать.
Из колхозников пытались сделать денди...
Только толку? К бабке не ходи.
Сколько раз ты этих не ребренди,
Будет результат всегда один», - отреагировал на это известие Шнуров.
К слову, в «Единой России» уже опровергли информацию о ребрендинге. Заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов заявил, что проект объединения с ОНФ даже не обсуждался.
Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков в эфире НСН, напротив, заявил, что такая идея звучит давно. По его словам, информация будет подтверждена или опровергнута в мае-июне. Вместе с тем он предположил, что «простое арифметическое соединение» ЕР и ОНФ вряд ли существенно изменит политику партии.
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