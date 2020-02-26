Шнуров обозвал единороссов «петухами» из-за слухов о ребрендинге

«Их триумф, конечно, неминуем.

С ними гордость, с ними власть и стать.

Петухов орлами именуем,

Чтоб немного начали летать.

Из колхозников пытались сделать денди...

Только толку? К бабке не ходи.

Сколько раз ты этих не ребренди,

Будет результат всегда один», - отреагировал на это известие Шнуров.

К слову, в «Единой России» уже опровергли информацию о ребрендинге. Заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов заявил, что проект объединения с ОНФ даже не обсуждался.

Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков в эфире НСН, напротив, заявил, что такая идея звучит давно. По его словам, информация будет подтверждена или опровергнута в мае-июне. Вместе с тем он предположил, что «простое арифметическое соединение» ЕР и ОНФ вряд ли существенно изменит политику партии.

