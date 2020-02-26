Лысаков: От простого слияния ЕР и ОНФ не выиграет никто
Депутат Госдумы от «Единой России» заявил НСН, что разочарован преобразованием ОНФ из контролирующей структуры в волонтерскую организацию.
Администрация президента России одобрила масштабный ребрендинг партии «Единая Россия», сообщило издание «Медуза» со ссылкой на близкие к аппарату правительства и правительству источники, а также собеседников в ЕР. В ближайшие месяцы «Единая Россия» объединится с Общероссийским народным фронтом, причём в названии новой структуры не будет слова «единая».
Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что простое слияние не изменит в корне политику партии.
«Идея эта давно звучит. С учетом картины полной перезагрузки эти слухи в мае-июне либо подтвердятся, либо опровергнутся. Идей ребрендинга немало, не знаю, какую изберут в итоге», - признался собеседник НСН.
«Пока простое арифметическое соединение "Единой России" и ОНФ вряд ли принципиально изменит политику партии».
Инициатором смены имиджа партии собеседники «Медузы» называют руководителя исполнительного комитета ОНФ Михаила Кузнецова. Действующий лидер партии Дмитрий Медведев не войдет в число сопредседателей; среди вероятных претендентов на посты называются вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
«Если честно, в последние годы был сопредседателем московского отделения ОНФ формально, я отошел от дел. Это связано с тем, что стиль работы, содержательная часть резко изменились после ухода Вячеслава Володина. Сейчас даже принципиальные вещи, которые были невозможны, когда мы только создавали ОНФ, сейчас практикуются. Например, это полный запрет на работу в исполкоме представителей местных администраций. Сейчас картина противоположная», - отметил Лысаков.
Объединительный съезд партии и ОНФ должен состояться в ближайшее время. Сам процесс объединения должен завершиться к сентябрю – иначе объединенная партия лишится права участвовать в выборах в Госдуму в 2021 г. По закону изменения в устав партии должны быть внесены не менее чем за год до выборов.
«ОНФ – это был народный контроль руководства, местной администрации. Сейчас содержательная часть резко сменилась на идею некого волонтерства, субботников, наблюдения на экологией. Сейчас большая разница между ОНФ в первые годы и ОНФ нынешним. Не думаю, что слияние поднимет статус ОНФ. И вопрос слияния – это вопрос перезагрузки, в том числе, и кадровой. И многое будет зависеть от симбиоза персоналий, которые будут этим заниматься», - резюмировал депутат от «Единой России».
При этом СМИ пишут, что нововведения направлены, прежде всего, на улучшение имиджа партии.
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