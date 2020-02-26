Лысаков: От простого слияния ЕР и ОНФ не выиграет никто

Администрация президента России одобрила масштабный ребрендинг партии «Единая Россия», сообщило издание «Медуза» со ссылкой на близкие к аппарату правительства и правительству источники, а также собеседников в ЕР. В ближайшие месяцы «Единая Россия» объединится с Общероссийским народным фронтом, причём в названии новой структуры не будет слова «единая».

Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что простое слияние не изменит в корне политику партии.

«Идея эта давно звучит. С учетом картины полной перезагрузки эти слухи в мае-июне либо подтвердятся, либо опровергнутся. Идей ребрендинга немало, не знаю, какую изберут в итоге», - признался собеседник НСН.