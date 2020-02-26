«Единая Россия» опровергла смену лидера и слияние с ОНФ

«Мне ничего неизвестно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так»,— заявил Перминов.

О том, что ему ничего не известно о подобных планах также заявил замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Напомним, что ранее «Медуза» написала, что к думским выборам 2021 года партия «Единая Россия» планирует объединится с ОНФ. В новой структуре не будет одного лидера, руководящие функции будут разделены между тремя сопредстедателями. При этом, отмечало издание, нынешний глава партии экс-премьер Дмитрий Медведев в их число входить не будет.

Ранеее в эфире НСН депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков заявил, что простое слияние не изменит в корне политику партии.

«Идея эта давно звучит. С учетом картины полной перезагрузки эти слухи в мае-июне либо подтвердятся, либо опровергнутся. Идей ребрендинга немало, не знаю, какую изберут в итоге», - подчеркнул депутат.

