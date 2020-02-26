«Единая Россия» опровергла смену лидера и слияние с ОНФ
Руководство партии «Единая Россия» не обсуждала вопрос о смене лидера, названия, а также слияния с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил РИА Новости заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов. Ранее о подобных планах в ЕР сообщало издание «Медуза».
«Мне ничего неизвестно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так»,— заявил Перминов.
О том, что ему ничего не известно о подобных планах также заявил замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.
Напомним, что ранее «Медуза» написала, что к думским выборам 2021 года партия «Единая Россия» планирует объединится с ОНФ. В новой структуре не будет одного лидера, руководящие функции будут разделены между тремя сопредстедателями. При этом, отмечало издание, нынешний глава партии экс-премьер Дмитрий Медведев в их число входить не будет.
Ранеее в эфире НСН депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков заявил, что простое слияние не изменит в корне политику партии.
«Идея эта давно звучит. С учетом картины полной перезагрузки эти слухи в мае-июне либо подтвердятся, либо опровергнутся. Идей ребрендинга немало, не знаю, какую изберут в итоге», - подчеркнул депутат.
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