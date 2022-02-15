«Шквал ударов»: Украина поссорилась с партнерами и объявила День единения накануне «войны»
На фоне медиапаники вокруг нападения России на Украину США спровоцировали бегство дипломатов и бизнесменов из страны, а также разгромили посольство в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Кроме того, глава страны подписал указ «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», в соответствии с которым на государственных и жилых зданиях будет вывешен государственный флаг. В 10:00 по всей стране прозвучит государственный гимн. Зарубежные дипломатические учреждения будут обязаны провести в государствах пребывания мероприятия в поддержку Украины.
Датой предполагаемой войны с Россией 16 февраля назначили западные партнеры Украины. Президент США Джо Байден неоднократно называл это число в ходе переговоров с лидерами стран Евросоюза и НАТО. По данным американской разведки, наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».
Однако, как сообщает «Страна.ua», украинские власти поссорились со странами-партнерами из-за нагнетания темы якобы готовящегося «вторжения» России. По его словам, в конце концов Киеву и его союзникам «удалось найти понимание».
«Президент сказал, что три наши дружественные страны нагнетают историю с войной», — утверждает источник издания. При этом конкретные государства в статье не названы.
Кроме того, Зеленский призвал покинувших страну депутатов Верховной Рады вернуться в течение 24 часов. По его словам, в этот ответственный момент вывоз за границу своих семей для государственных служащих неприемлем. Он также подчеркнул, что его семья находится рядом с ним.
«Я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов депутаты все-таки вернулись в государство», – подчеркнул президент Украины.
Зеленский заявил, что в противном случае в отношении покинувших страну будут сделаны «серьезные выводы». По его словам, власть и парламент должны показывать пример единства украинскому народу.
Однако маловероятно, что депутаты и предприниматели, которые массово вылетают из страны чартерными и частными рейсами, послушаются президента. Только за воскресенье, 13 февраля Украину покинули около 20 бортов. В частности, среди вылетевших — самолеты главного олигарха страны Рината Ахметова и бывшего вице-премьера Бориса Колесникова.
Кроме того, американское посольство на Украине временно переведут из Киева во Львов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Но на этом США не остановились. По утверждению The Wall Street Journal, в посольстве также была уничтожена вся оргтехника, сетевое оборудование и компьютерные рабочие станции. По данным издания, теперь посольство в Киеве будет непригодным для дальнейшего использования в качестве дипломатического объекта.
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал перенос посольства США из Киева во Львов. По его словам, этот факт «должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского», однако об этом молчат как СМИ, так и первые лица страны. По его словам, «это означает, что США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут из Украины». На фоне заявлений западных СМИ о готовящемся «российском вторжении», которое якобы произойдет 14 февраля, более 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину.
США пытаются доказать, что Путин нападет на Украину, но этого не произойдет, в связи с чем они окажутся в критически невыгодной ситуации на мировой арене. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Он подтвердил, что предприниматели уезжают сами и вывозят свои семьи из страны.
«Дипломаты тоже уезжают. Но посольства не прекращают работать, просто сокращается персонал. Я объясняю это очень просто: вот эта фантасмагорическая беспрецедентная компания "Путин нападет" запустила механизм, который предусматривает определенный протокол действий. В соответствии с ним надо вывозить граждан и предлагать им уехать. Просто если этого не сделать, то тогда будет понятно, что это все мистификация. А американцы заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей поверили в то, что Путин нападет. Если Путин нападет – они были правы и все, что могли сделали. Украину защищать США не собираются, и они об этом предупреждали, а своих граждан и посольство – да. А если Путин не нападет, то они скажут: "Мы его напугали, поэтому он не напал"», - заявил Погребинский.
Ранее депутат верховной Рады Украины партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива призвал СБУ подготовить план по нейтрализации президента США. Как написал он в своем Telegram-канале, главу администрации США нужно устранить в рамках борьбы с дезинформацией о «нападении» России.
«Если это будет возможно, то необходимо ликвидировать главного сеятеля паники и провокатора войны. Надеюсь, Зеленский пригласил его на Украину именно с этой целью», — полагает политик.
По мнению парламентария, высказывания и действия американского лидера угрожают экономике и безопасности Украины.
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