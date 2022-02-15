«Шквал ударов»: Украина поссорилась с партнерами и объявила День единения накануне «войны»

Кроме того, Зеленский призвал покинувших страну депутатов Верховной Рады вернуться в течение 24 часов. По его словам, в этот ответственный момент вывоз за границу своих семей для государственных служащих неприемлем. Он также подчеркнул, что его семья находится рядом с ним.

«Я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов депутаты все-таки вернулись в государство», – подчеркнул президент Украины.

Зеленский заявил, что в противном случае в отношении покинувших страну будут сделаны «серьезные выводы». По его словам, власть и парламент должны показывать пример единства украинскому народу.

Однако маловероятно, что депутаты и предприниматели, которые массово вылетают из страны чартерными и частными рейсами, послушаются президента. Только за воскресенье, 13 февраля Украину покинули около 20 бортов. В частности, среди вылетевших — самолеты главного олигарха страны Рината Ахметова и бывшего вице-премьера Бориса Колесникова.

Кроме того, американское посольство на Украине временно переведут из Киева во Львов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Но на этом США не остановились. По утверждению The Wall Street Journal, в посольстве также была уничтожена вся оргтехника, сетевое оборудование и компьютерные рабочие станции. По данным издания, теперь посольство в Киеве будет непригодным для дальнейшего использования в качестве дипломатического объекта.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал перенос посольства США из Киева во Львов. По его словам, этот факт «должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского», однако об этом молчат как СМИ, так и первые лица страны. По его словам, «это означает, что США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут из Украины». На фоне заявлений западных СМИ о готовящемся «российском вторжении», которое якобы произойдет 14 февраля, более 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину.