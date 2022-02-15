Пушков ответил на перенос посольства США из Киева во Львов
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал перенос посольства США из Киева во Львов.
По его словам, этот факт «должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского», — написал парламентарий в своем Telegram-канале. По его словам, «это означает, что США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут из Украины».
Сенатор отметил, на Украине по этому поводу молчат все — от главы государства до министра иностранных дел.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что американское посольство на Украине временно переведут из Киева во Львов. Он также призвал американцев на Украине покинуть страну.
Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.
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