Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля заявил, что по итогам визита президента Франции Эммануэля Макрона на Украину есть позитивные сигналы по вопросу Минских соглашений, но Москва не услышала слов о готовности Киева быстро выполнить свои давние обязательства.

«Минские соглашения превратят Украину в совершенно другое государство и по сути нивелируют результаты государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году. Украина превратиться в демократическое федеративное государство, которое будет вынуждено учитывать интересы жителей Донбасса, а также амнистировать тех, кто воевал против украинского государства с оружием в руках. Это, по сути, саморазрушение той политической системы, которая сложилась на Украине с 2014 года. Поэтому никто из тех, кто добился власти, на подобного рода шаги не пойдет. Это равносильно отстранению самих себя от власти. Украину можно только принудить к выполнению Минских соглашений, заставить ее. Добровольно это мог бы сделать какой-нибудь президент нейтрального характера хотя бы. Тот, который однозначно не настроен на конфликты с Россией», - сказал Безпалько.