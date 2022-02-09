«Принудить и заставить»: В России исключили добровольное выполнение Украиной Минских соглашений
На Украине нет политиков, которые могли бы выполнить договоренности за Зеленского, даже «Оппозиционная платформа – За жизнь» стала бы торговаться, заявил политолог Богдан Безпалько.
Власти Украины не пойдут на добровольное выполнение Минских соглашений, это приведет к саморазрушению той политической системы, которая сложилась на Украине с 2014 года, государство можно только заставить выполнить обязательства, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля заявил, что по итогам визита президента Франции Эммануэля Макрона на Украину есть позитивные сигналы по вопросу Минских соглашений, но Москва не услышала слов о готовности Киева быстро выполнить свои давние обязательства.
«Минские соглашения превратят Украину в совершенно другое государство и по сути нивелируют результаты государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году. Украина превратиться в демократическое федеративное государство, которое будет вынуждено учитывать интересы жителей Донбасса, а также амнистировать тех, кто воевал против украинского государства с оружием в руках. Это, по сути, саморазрушение той политической системы, которая сложилась на Украине с 2014 года. Поэтому никто из тех, кто добился власти, на подобного рода шаги не пойдет. Это равносильно отстранению самих себя от власти. Украину можно только принудить к выполнению Минских соглашений, заставить ее. Добровольно это мог бы сделать какой-нибудь президент нейтрального характера хотя бы. Тот, который однозначно не настроен на конфликты с Россией», - сказал Безпалько.
По мнению политолога, власти Украины настаивают на том, чтобы Минские соглашения были переписаны, но сами понимают, что сделать это невозможно.
«Власти Украины ни на что не рассчитывают. Все, что они говорят – это просто отговорки. Они понимают, что пересмотреть их невозможно. Как можно их пересмотреть и дополнить, если США вообще не относятся к подписантам Минских соглашений. А сами соглашения зарегистрированы в Совете безопасности ООН. Либо Украину принудят к выполнению Минских соглашений, такой будет консенсус и России, и Запада. Либо все останется как есть сейчас, либо Украина выйдет из Минских соглашений, но тогда последствия могут быть непредсказуемыми, вплоть до реальной войны в Донбассе. Но в этом случае все последствия за этот шаг должна будет взять на себя Украина», - отметил Безпалько.
Также политолог подчеркнул, что на Украине нет политиков, которые могли бы быть готовы исполнить Минские соглашения.
«Таких политиков нет. Очень условно – это политики, которые относятся к "Оппозиционной платформе – За жизнь". Но я сильно сомневаюсь в том, что придя к власти они стали бы исполнять Минские соглашения. Скорее всего, стали бы торговаться. Там нет реальных пророссийских политиков. Их нужно было бы выращивать в свое время как партии, движения. Но это все относится к упущенным возможностям», - резюмировал Безпалько.
Ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский вообще не заинтересован в выполнении Минских соглашений, он хочет иметь возможность и дальше возобновлять военные действия в Донбассе, чтобы использовать их в геополитических вопросах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,3 млн+183 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+669 / сут.
Выздоровели
10,8 млн+97 163 / сут.
- В Конгрессе США засомневались в здравом уме Байдена
- Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине
- Чистый отток капитала из России вырос до $12,8 млрд
- Во Франции загорелась фабрика денег
- Экс-президент Польши призвал напасть на Россию при эскалации ситуации на Украине
- Главы МИД России и Польши обсудят проблемы в отношениях двух стран
- Пенсионерка залила фекалиями офис «Газпрома»
- Армения заявила о передаче Азербайджану останков 108 человек, воевавших в Карабахе
- СМИ: Восьмая часть франшизы «Миссия невыполнима» может стать последней
- Берлин верит в Минские соглашения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru