Пригожин раскрыл, когда выйдет совместный трек The Hatters и Валерии
Совместный трек Валерии и The Hatters уже почти готов, осталось только записать вокал, сказал НСН Иосиф Пригожин.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что дуэт Валерии с The Hatters — часть серии творческих экспериментов, раскрыв, почему команда решила не делать кавер, а создать полностью оригинальную работу.
Лидер The Hatters Юрий Музыченко ранее рассказал ТАСС, что коллектив работает над новой совместной песней с певицей Валерией. Пригожин подтвердил эту информацию, отметив, что трек почти готов.
«Совместный трек будет с группой The Hatters. У нас сейчас много экспериментов в участии в музыке, стараемся максимально творчески подходить ко всем вопросам. Буквально недавно вышел третий дуэт со Стасом Пьехой, а до этого сделали экспериментальный дуэт с SABI. The Hatters — это давние отношения и взаимная любовь. Мы выступали на "Квартирнике у Маргулиса", и там родилась идея песни "Таю". Когда сделали "Таю", поняли, что надо делать что‑то новое совместное. Недавно были на мероприятии у Артемия Лебедева — там тоже был своего рода квартирник. И как раз там появилась идея: почему бы не сделать новый дуэт. При этом не использовать уже существующий трек, а сделать совершенно новую, качественную совместную работу. Идея понравилась всем, ее поддержали», — сказал собеседник НСН.
По его словам, поклонники смогут услышать новый трек на больших юбилейных концертах The Hatters в столичной ВТБ Арена 27 и 28 ноября.
«Музыку и слова ребята сделали. Текст, музыка, аранжировка — все уже есть. Просто надо, чтобы Валерия зашла в студию и спела. В конце ноября будет концерт в ВТБ Арене — к этому дню и планируем все записать», — добавил продюсер.
Ранее Юрий Музыченко рассказал спецкору НСН, что дизайнер Артемий Лебедев не только принял участие в записи их совместного трека, но и сделал к нему обложку, а также появится на юбилейных концертах «шляпников».
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