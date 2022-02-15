Зеленский перечислил страны, нагнетающие темы «вторжения» России

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «скандале с партнерами» из-за нагнетания истерии вокруг гипотетической «войны» с Россией, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на собеседника.

Депутат Рады Чернев: Сведения о «вторжении России» - информационная операция США

По его словам, в конце концов Киеву и его союзникам «удалось найти понимание». «Президент сказал, что три наши дружественные страны нагнетают историю с войной», — утверждает источник издания. О каких государствах идет речь – не уточняется.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила агентству Bloomberg уточнить прогноз по якобы готовящемуся нападению РФ на Украину.

Захарова напомнила, что ранее американское информационное агентство прогнозировало «нападение» на 15 февраля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры