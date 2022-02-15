Зеленский перечислил страны, нагнетающие темы «вторжения» России
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «скандале с партнерами» из-за нагнетания истерии вокруг гипотетической «войны» с Россией, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на собеседника.
По его словам, в конце концов Киеву и его союзникам «удалось найти понимание». «Президент сказал, что три наши дружественные страны нагнетают историю с войной», — утверждает источник издания. О каких государствах идет речь – не уточняется.
Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила агентству Bloomberg уточнить прогноз по якобы готовящемуся нападению РФ на Украину.
Захарова напомнила, что ранее американское информационное агентство прогнозировало «нападение» на 15 февраля.
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