Зеленский перечислил страны, нагнетающие темы «вторжения» России

По его словам, в конце концов Киеву и его союзникам «удалось найти понимание». «Президент сказал, что три наши дружественные страны нагнетают историю с войной», — утверждает источник издания. О каких государствах идет речь – не уточняется.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила агентству Bloomberg уточнить прогноз по якобы готовящемуся нападению РФ на Украину.

Захарова напомнила, что ранее американское информационное агентство прогнозировало «нападение» на 15 февраля.

