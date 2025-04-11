«Чем мы будем заниматься?»: Отправку войск на Украину поддержали только шесть стран
За отправку своих армий на Украину выступили лишь Франция, Великобритания и страны Прибалтики, остальные члены коалиции желающих сомневаются в успехе миссии без участия в ней США.
Великобритания может разместить свои войска на пятилетний срок на территории Украины. Об этом сообщила газета The Telegraph.
Вооруженные силы будут выводиться на Украину поэтапно. Ожидается, что они поспособствуют укреплению вооруженных сил Украины, чтобы те могли противостоять России. Также предполагается, что присутствие западных армий отобьет у России желание впоследствии атаковать Киев.
По данным издания, около 200 военных планировщиков участвуют в разработке планов по размещению войск на территории Украины.
Вопрос отправки армий Запада на Украину обсуждался в штаб-квартире НАТО 10 апреля. Во встрече участвовали главы министерств обороны из 30 стран - так называемой коалиции желающих, США в мероприятии не участвовали. Участники заслушали доклад об итогах визита на Украину начальника главного военного штаба вооруженных сил Франции генерала Тьерри Буркхардта, а также начальника штаба обороны Британии адмирала Энтони Радакина в начале апреля.
Формирование «коалиции желающих» для отправки военных на Украину возглавили Франция и Великобритания. Как уточняет агентство AFP, отправить свои войска готовы лишь шесть стран — помимо Лондона и Парижа, это страны Прибалтики.
Несмотря на заверения министра обороны Великобритании Джона Хили в реальности и существенности планирования, а также в хорошо проработанной миссии, большинство участников усомнились в реалистичности миссии без четкой поддержки США.
Среди сомневающихся — Нидерланды и Швеция. Глава министерства обороны Швеции Пол Йонсон, в частности, заявил, что у его страны накопились ряд вопросов, которые требуют уточнения.
«Важно прояснить, что будет включать миссия и чем мы будем заниматься. Будем ли мы миротворцами, силами сдерживания или обеспечения безопасности», — заметил он.
Что же до участия в миссии США, заявил Хили, коль скоро «американцы берут на себя ответственность за посредничество и переговоры о мире», то, по всей видимости, «они будут играть определенную роль в его долгосрочном обеспечении».
Свое мнение в ходе брифинга высказал и украинский лидер Владимир Зеленский. Он заявил, что надеется на то, что Великобритания и Франция одними из первыми отправят войска на Украину. Вместе с тем он не смог уточнить детали предполагаемой операции.
РЕАКЦИЯ РОССИИ
Пока на Западе ищут ответы на поставленные вопросы, Россия свою позицию уже давно озвучила, в частности, устами министра иностранных дел Сергея Лаврова. Глава МИД неоднократно заявлял о том, что появление натовских вооруженных сил под любым флагом на Украине неприемлемо для России.
О последствиях любого иностранного военного присутствия на Украине предупреждала и представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, иностранное военное присутствие на Украине будет считаться угрозой России.
И не просто угрозой, а самым что ни на есть прямым поводом для войны с Россией, заявил в своих соцсетях зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру не раз подавали сигналы, что миротворцы должны быть из стран, не входящих в Североатлантический альянс. Медведев также посоветовал им советоваться по этому вопросу с американским лидером Дональдом Трампом.
МАДРИД И РИМ НЕ ПОМОГУТ
Вместе с тем ряд стран вовсе откажутся помогать Украине из-за тотального исчерпания ресурсов и нежелания ссориться с Трампом, заявил в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар.
Интересно то, что, по мнению собеседника НСН, Франция, ратующая за отправку войск за Украину, в итоге никуда свою армию не отправит. То ли дело Германия и Великобритания: в частности, Берлин никак не может допустить то, чтобы Украина уступила часть территорий России, ведь в ФРГ опасаются, что в этом случае безопасности Европы придет конец.
«Думаю, юг и восток Европы фактически не будут участвовать дальше в предоставлении большой помощи Украине. Во-первых, у таких государств, как Франция, Испания, Италия, все резервы денег для помощи Киеву исчезли. Во-вторых, восток и юг Европы смотрят на то, что делает Трамп, если он всерьез займется миротворчеством, и Украина согласится на переговоры с Россией, то зачем поставлять оружие Киеву. В-третьих, Макрон при всей его риторике в конечном итоге понимает, что Франции ссора с США ничего хорошего не несет. Другое дело - Берлин и Лондон. Для руководства Германии немыслимо, чтобы Украина отдала территории России, для них это вопрос европейской безопасности», — сказал политолог.
Он также отметил, что «нужно говорить о том, что "старый Запад" прекращает свое существование и мы будем иметь дело с "новым европейским севером"».
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