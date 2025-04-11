Вопрос отправки армий Запада на Украину обсуждался в штаб-квартире НАТО 10 апреля. Во встрече участвовали главы министерств обороны из 30 стран - так называемой коалиции желающих, США в мероприятии не участвовали. Участники заслушали доклад об итогах визита на Украину начальника главного военного штаба вооруженных сил Франции генерала Тьерри Буркхардта, а также начальника штаба обороны Британии адмирала Энтони Радакина в начале апреля.

Формирование «коалиции желающих» для отправки военных на Украину возглавили Франция и Великобритания. Как уточняет агентство AFP, отправить свои войска готовы лишь шесть стран — помимо Лондона и Парижа, это страны Прибалтики.

Несмотря на заверения министра обороны Великобритании Джона Хили в реальности и существенности планирования, а также в хорошо проработанной миссии, большинство участников усомнились в реалистичности миссии без четкой поддержки США.

Среди сомневающихся — Нидерланды и Швеция. Глава министерства обороны Швеции Пол Йонсон, в частности, заявил, что у его страны накопились ряд вопросов, которые требуют уточнения.

«Важно прояснить, что будет включать миссия и чем мы будем заниматься. Будем ли мы миротворцами, силами сдерживания или обеспечения безопасности», — заметил он.

Что же до участия в миссии США, заявил Хили, коль скоро «американцы берут на себя ответственность за посредничество и переговоры о мире», то, по всей видимости, «они будут играть определенную роль в его долгосрочном обеспечении».

Свое мнение в ходе брифинга высказал и украинский лидер Владимир Зеленский. Он заявил, что надеется на то, что Великобритания и Франция одними из первыми отправят войска на Украину. Вместе с тем он не смог уточнить детали предполагаемой операции.