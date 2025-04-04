Зеленский надеется на отправку французских и британских войск в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Франция и Великобритания окажутся среди первых стран, готовых направить свои войска в Украину в рамках контингента.
Он отметил, что французские и британские силы являются главными сторонниками этой идеи в Европе, хотя точные сроки и детали отправки контингента он не смог назвать.
Ранее на саммите «коалиции желающих» в Париже президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция и Великобритания планируют отправить в Украину «силы сдерживания». Эти силы не заменят украинские войска и не будут миротворцами.
Их задача — «сдерживать Россию», и они будут размещены в стратегически важных местах, согласованных с украинскими властями. Макрон также отметил, что хотя не все члены коалиции поддерживают эту инициативу, для ее реализации это не является необходимым, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский надеется на отправку французских и британских войск в Украину
- ВС России нанесли удар по объекту с командирами ВСУ и западными инструкторами
- Министр финансов США назвал Зеленского «эстрадным артистом»
- Паша Техник умер в больнице в Таиланде
- Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира WTA в Чарлстоне
- В России издадут роман Лимонова о Москве 1969 года
- Трамп продлил работу TikTok в США на 75 дней для завершения сделки
- Госсекретарь США призвал Европу дать Украине гарантии безопасности
- Премьер Словакии надеется 9 мая лично поблагодарить за победу СССР над фашизмом
- Эстония временно закроет пешеходный переход через границу с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru