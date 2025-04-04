Зеленский надеется на отправку французских и британских войск в Украину

Ранее на саммите «коалиции желающих» в Париже президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция и Великобритания планируют отправить в Украину «силы сдерживания». Эти силы не заменят украинские войска и не будут миротворцами.

Их задача — «сдерживать Россию», и они будут размещены в стратегически важных местах, согласованных с украинскими властями. Макрон также отметил, что хотя не все члены коалиции поддерживают эту инициативу, для ее реализации это не является необходимым, передает «Радиоточка НСН».

