СМИ: США отказались поддержать европейский план по Украине
США отказались поддержать инициативу Великобритании и Франции по отправке войск на Украину, несмотря на попытки этих стран убедить европейских союзников в необходимости такого шага. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, европейские страны сомневаются в возможности получения гарантий безопасности от США в случае развертывания контингента. В Вашингтоне пока не дали никаких обязательств, а ряд американских чиновников отвергли этот план.
Обсуждение гарантий безопасности для Украины, включая размещение миротворцев, прошло в четверг в Париже на встрече представителей 28 стран, включая государства ЕС.
В саммите также приняли участие главы Европейского совета, Еврокомиссии и генсек НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада, передает «Радиоточка НСН».
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