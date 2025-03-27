СМИ: США отказались поддержать европейский план по Украине

США отказались поддержать инициативу Великобритании и Франции по отправке войск на Украину, несмотря на попытки этих стран убедить европейских союзников в необходимости такого шага. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, европейские страны сомневаются в возможности получения гарантий безопасности от США в случае развертывания контингента. В Вашингтоне пока не дали никаких обязательств, а ряд американских чиновников отвергли этот план.