Макрон: Миротворцы, которых могут направить на Украину, могут дать военный ответ
Миротворческие силы, которые западные страны планируют направить на Украину, смогут дать «военный ответ», заявил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, это произойдет в случае нападения. При этом военные Запада не будут размещены на линии фронта, их целью «не будет являться конфликт с Вооружёнными силами России.
«Но если будет новая агрессия против украинской территории, эти армии будут атакованы», — заявил глава государства.
Ранее стало известно, что страны Европы постепенно отходят от идеи отправки наземных войск на Украину. Всё чаще стали обсуждаться альтернативные варианты поддержки Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru