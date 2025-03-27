Макрон: Миротворцы, которых могут направить на Украину, могут дать военный ответ

По его словам, это произойдет в случае нападения. При этом военные Запада не будут размещены на линии фронта, их целью «не будет являться конфликт с Вооружёнными силами России.

«Но если будет новая агрессия против украинской территории, эти армии будут атакованы», — заявил глава государства.

Ранее стало известно, что страны Европы постепенно отходят от идеи отправки наземных войск на Украину. Всё чаще стали обсуждаться альтернативные варианты поддержки Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

