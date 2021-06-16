Шаг к разрядке? О чем договорились Путин и Байден

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байден состоялся в среду в швейцарской Женеве. Эта встреча стала первой для государственных лидеров после избрания Байдена президентом США в ноябре 2020 года.

Предстоящий саммит лидеров двух стран широко обсуждался в медиа, политологи и публичные личности давали оценку и предположения итогов этого диалога. В частности, журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил надежду на снижение конфронтации между странами после беседы Байдена и Путина. По мнению журналиста, подобные встречи обычно не заканчиваются безрезультатно.