Шаг к разрядке? О чем договорились Путин и Байден
Москва и Вашингтон возвращают послов и излучают осторожный оптимизм.
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байден состоялся в среду в швейцарской Женеве. Эта встреча стала первой для государственных лидеров после избрания Байдена президентом США в ноябре 2020 года.
Предстоящий саммит лидеров двух стран широко обсуждался в медиа, политологи и публичные личности давали оценку и предположения итогов этого диалога. В частности, журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил надежду на снижение конфронтации между странами после беседы Байдена и Путина. По мнению журналиста, подобные встречи обычно не заканчиваются безрезультатно.
На саммит было отведено 5 часов, однако, встреча завершилась быстрее. По итогам переговоров Путин и Байден пообщались с журналистами, отметив ключевые моменты переговоров. Так, Путин назвал диалог конструктивным, без враждебности, с учетом принципиальных позиций сторон. В свою очередь, Байден указал на добрую и позитивную атмосферу саммита, подчеркнув наличие возможности значительно улучшить отношения с РФ.
В ходе саммита были затронуты различные темы: от двусторонних отношений до стратегической стабильности в мире. В частности, Байден поднял вопрос о деле российского оппозиционера Алексея Навального. Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Путин не стал бы заводить разговор такого рода. Между тем, американский президент отметил, что продолжит поднимать вопросы касательно Навального, подчеркнув важность защиты демократических прав и свобод человека. По мнению Байдена, последствия возможной смерти Навального были бы "разрушительными" для России.
Одной из важнейших, хотя и не основных тем переговоров стал украинский конфликт. Как заявил российский президент, данный вопрос был затронут в общих чертах. Он также отметил согласие главы США с тем, что в основе мирного процесса на Украине должны лежать Минские соглашения.
Среди других поднятых президентами вопросов была кибербезопасность. В частности, Байден заявил, что предложении России список из 16 важнейших секторов инфраструктуры, против которых предлагают запретить кибератаки. Кроме того, упоминались вопросы обмена заключенными и тема Арктики, которую, по словам Байдена, президенты признали регионом сотрудничества, а не конфликта. Важной договоренностью стало решение о возвращении послов. Путин не уточнил даты, отметив, что это вопрос технический, но российский МИД уже анонсировал возвращение посла Анатолия Антонова в Вашингтон до конца месяца.
Напомним, Антонов был отозван в Москву после заявления Байдена, утвердительно ответившего на вопрос о том, считает ли он путина убийцей.
Путин после саммита сообщил, что Байден объяснился с ним по этому поводу ещё тогда, когда звонил с идеей проведения саммита. Российская лидера объяснения американца устроили.
В совместном заявлении по стратегической стабильности президенты РФ и США заявили, что даже во время напряженных отношений между странами осуществление совместных задач по снижению рисков вооруженных столкновений и недопущению ядерной войны продолжается. В опубликованном пресс-службой Кремля сообщении уточняется, что для дальнейшей работы в этом направлении в скором времени США и РФ запустят «предметный и энергичный» диалог по стратегической стабильности. По итогам пресс-конференции Байден указал на то, что «договорились мы о чем-то или нет», станет понятно только через 6-12 месяцев.
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