Уши Дональда. Сумеет ли Байден избавиться от наследия Трампа?

В свою очередь директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев считает, что Байден подходит более рационально к вопросу «чистки» указов Трампа, хотя и принялся это делать, едва приняв президентскую присягу.

«Уже в первую неделю после вступления в должность Джо Байден отменил целую серию указов Трампа и продолжил в том же духе. Они касались вопросов эмиграции, строительства стены на границе с Мексикой, там и трубопровод фигурирует. Однако у нынешнего президента нет навязчивой идеи на этот счёт, в отличие от его предшественника. Трампом владела идея фикс, он считал, что Барак Обама всё неправильно делал. Поэтому он старался отменять и видоизменять всё, что было связано с предыдущим главой Белого дома. Байден действует иначе, например, он не трогает пошлины на китайские товары, введённые Трампом», - прокомментировал американист Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

При этом Юрий Рогулёв уверен, что ряд решений Трампа уже не так просто отыграть назад при всём желании Байдена.

«Некоторые указы довольно трудно отменить. Например, с Ираном Байден хотел вернуться к многостороннему соглашению по ядерной программе. Однако Трамп там навводил санкций, которые теперь, попробуй, отмени – это требует политического обоснования. Так что, нельзя сказать, что действующий президент США может отменить всё наследие Трампа», - подчеркнул эксперт.