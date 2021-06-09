Уши Дональда. Сумеет ли Байден избавиться от наследия Трампа?
Американисты прокомментировали НСН очередную отмену указов предыдущего президента США действующим главой Белого дома.
Стремление нынешнего президента США Джозефа Байдена избавиться от наследия своего предшественника Дональда Трампа не всегда соответствует реальной политике. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Так он прокомментировал решение главы Белого дома отменить введенные предыдущей администрацией ограничения на работу социальных сетей TikTok и WeChat.
«Байден позиционирует себя как президент, который хочет вернуть США в период до Трампа. Он возвращает Америку в организации, из которых вышел его предшественник, в соглашения. Однако возникает парадоксальная ситуация: не смотря на борьбу с трампизмом, некоторые элементы политики Трампа уже интегрированы в курс самого Байдена. Например, сдерживание Китая. Мигранты – на днях вице-президент Камала Харрис довольно жёстко высказалась в их адрес», - отметил эксперт.
В свою очередь директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев считает, что Байден подходит более рационально к вопросу «чистки» указов Трампа, хотя и принялся это делать, едва приняв президентскую присягу.
«Уже в первую неделю после вступления в должность Джо Байден отменил целую серию указов Трампа и продолжил в том же духе. Они касались вопросов эмиграции, строительства стены на границе с Мексикой, там и трубопровод фигурирует. Однако у нынешнего президента нет навязчивой идеи на этот счёт, в отличие от его предшественника. Трампом владела идея фикс, он считал, что Барак Обама всё неправильно делал. Поэтому он старался отменять и видоизменять всё, что было связано с предыдущим главой Белого дома. Байден действует иначе, например, он не трогает пошлины на китайские товары, введённые Трампом», - прокомментировал американист Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
При этом Юрий Рогулёв уверен, что ряд решений Трампа уже не так просто отыграть назад при всём желании Байдена.
«Некоторые указы довольно трудно отменить. Например, с Ираном Байден хотел вернуться к многостороннему соглашению по ядерной программе. Однако Трамп там навводил санкций, которые теперь, попробуй, отмени – это требует политического обоснования. Так что, нельзя сказать, что действующий президент США может отменить всё наследие Трампа», - подчеркнул эксперт.
Будучи президентом США, Дональд Трамп 6 августа 2020 года подписал два указа о запрете проведения любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями, а также сделок, связанных с соцсетью WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent и его «дочками». Трамп утверждал, что руководство TikTok занимается пропагандой и передает данные пользователей властям Китая.
Не смотря на отмену указов, Байден распорядился отслеживать подобного рода приложения, которые разработаны или поставляются лицами, которые принадлежат к иностранным противникам США или контролируются ими, включая Китай. Президент поручил министру торговли вместе с госсекретарем, шефом Пентагона и спецслужбами в течение 120 дней подготовить рекомендации по защите персональных данных.
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