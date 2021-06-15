«Новый Солженицын». Байден попытается выменять Навального у Путина

Климов также порассуждал на тему возможного обмена Навального на заключенных из России. В частности он заявил, что такой вариант развития событий возможен, но маловероятен.

«У нас есть процедура, как эти вопросы решаются. У нас много раз похожее было, когда осужденных меняли, но это каждый раз отдельное решение. Я не очень понимаю, зачем американцам, например, выводить Навального за пределы России. Мне кажется, их вполне устраивает то место, в котором он находится, а, как вы знаете, он находится в местах не столь отдаленных, по решению суда. Там он полезен, там он создает имитацию протестной деятельности. Если он будет оттуда вызволен американцами путем обмена, что теоретически возможно, но маловероятно, то в этом случае он им не будет нужен за рубежом. В качестве кого он там будет? Денег у него своих нет, как у Ходорковского. Влияние его в России относительное, а когда он покинет Россию, оно вообще будет близко к нулю. А так американцы держат тему на поверхности», - заявил парламентарий.

Политолог, профессор РУДН, доктор исторических наук Владимир Блохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился с Климовым, что представитель демократической партии США Байден может инициировать такой разговор, чтобы влиять на Россию.

«Для демократов правозащитная тематика - это рычаг давления на Россию, и демократы не могут не акцентировать на этом внимание. Это один из элементов общей стратегии Байдена не только в отношении России, но и в отношении Китая, потому что Китай тоже критикуют за права человека. США пытаются навязать миру новую блоковую систему. Они позиционируют себя в качестве передовой капиталистической страны, которая, скажем символично, возглавляет «лигу демократии». Из демократических свободолюбивых государств, где толерантность, либеральные ценности и тому подобное. И вот эта «лига демократии» противостоит новой «оси зла» - авторитарным деспотичным государствам России и Китаю, которые бросают вызов мировому либеральному порядку, американскому лидерству в мире. Поэтому Соединенные Штаты пытаются обосновать тем самым еще и политику сдерживания России и Китая», - рассказал Блохин.

Он напомнил, что похожая история уже возникала в отношениях с США, но тогда на месте Навального был писатель Александр Солженицын.