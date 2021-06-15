«Новый Солженицын». Байден попытается выменять Навального у Путина
Сенатор Андрей Климов заявил НСН, что Байден попытается «вызволить своего агента», а политолог Владимир Блохин сравнил оппозиционера с Солженицыным.
На предстоящей в среду встрече лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в списке тем фигурирует ситуация с арестом оппозиционера Алексея Навального, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что инициировать такую беседу может только Байден.
«Путин не будет заводить разговор такого рода. Это может сделать только Байден, и это вполне понятно, потому что мало у кого есть сомнения, что Навальный является агентом влияния, который действовал на территории России, прежде всего, по указанию Вашингтона. Не исключено, что американцы попытаются вызволить своего агента. Но этим они в очередной раз докажут, чей он ставленник. Что это никакой не самостоятельный оппозиционер, а агент, который находится на территории России, которого опекают специальные службы, в том числе в США», - рассказал сенатор.
Климов также порассуждал на тему возможного обмена Навального на заключенных из России. В частности он заявил, что такой вариант развития событий возможен, но маловероятен.
«У нас есть процедура, как эти вопросы решаются. У нас много раз похожее было, когда осужденных меняли, но это каждый раз отдельное решение. Я не очень понимаю, зачем американцам, например, выводить Навального за пределы России. Мне кажется, их вполне устраивает то место, в котором он находится, а, как вы знаете, он находится в местах не столь отдаленных, по решению суда. Там он полезен, там он создает имитацию протестной деятельности. Если он будет оттуда вызволен американцами путем обмена, что теоретически возможно, но маловероятно, то в этом случае он им не будет нужен за рубежом. В качестве кого он там будет? Денег у него своих нет, как у Ходорковского. Влияние его в России относительное, а когда он покинет Россию, оно вообще будет близко к нулю. А так американцы держат тему на поверхности», - заявил парламентарий.
Политолог, профессор РУДН, доктор исторических наук Владимир Блохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился с Климовым, что представитель демократической партии США Байден может инициировать такой разговор, чтобы влиять на Россию.
«Для демократов правозащитная тематика - это рычаг давления на Россию, и демократы не могут не акцентировать на этом внимание. Это один из элементов общей стратегии Байдена не только в отношении России, но и в отношении Китая, потому что Китай тоже критикуют за права человека. США пытаются навязать миру новую блоковую систему. Они позиционируют себя в качестве передовой капиталистической страны, которая, скажем символично, возглавляет «лигу демократии». Из демократических свободолюбивых государств, где толерантность, либеральные ценности и тому подобное. И вот эта «лига демократии» противостоит новой «оси зла» - авторитарным деспотичным государствам России и Китаю, которые бросают вызов мировому либеральному порядку, американскому лидерству в мире. Поэтому Соединенные Штаты пытаются обосновать тем самым еще и политику сдерживания России и Китая», - рассказал Блохин.
Он напомнил, что похожая история уже возникала в отношениях с США, но тогда на месте Навального был писатель Александр Солженицын.
«Такая история возникала и в годы Холодной войны. Во время политики «разрядки», которая была инициирована Никсоном (37-м президентом США Ричардом Никсоном – прим. НСН) и Киссинджером (бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером – прим. НСН). Но эта политика «разрядки» была саботирована другой частью элиты, так называемыми неоконсерваторами, которые как раз поставили защитную тематику как ключевой элемент. Тогда главным лицом, сопротивляющимся советской власти, был Солженицын. Теперь подобный трюк пытаются реализовать с Навальным. Они хотят сделать из него нового борца за свободу», - считает Блохин.
Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Также, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в списке тем находятся Украина и Белоруссия.
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