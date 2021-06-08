Иначе - провал. Познер ждет «разрядки» от Путина и Байдена

Журналист и телеведущий Владимир Познер в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» пожелал президентам найти общий язык и снизить градус политической конфронтации.

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил надежду на благоприятный исход предстоящего диалога президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Он прокомментировал статью бывшего специального помощника Рональда Рейгана Дуга Бэндоу, в которой тот посоветовал США пойти на сделку с Россией.

«Все пишут, но никто ничего не знает. Мне очень не хочется оказаться в этих рядах. Я надеюсь, что в результате этой встречи снизится уровень противостояния и напряжения, которое сейчас существует. Я знаю по опыту, что в верхах не встречаются без какого-то соглашения о том, что о чем-то договорятся. Иначе получается полный провал, и на это не идут. Я не настроен очень оптимистически. Я не жду каких-то прорывов, но все-таки я ожидаю, что в результате этой встречи уровень напряжения, неприятия, несогласия и прочего чуть-чуть снизится», - отметил он.

Автор статьи в журнале The American Spectator отметил, что Байден может сыграть роль современного Ричарда Никсона, «поехать в Россию» и стабилизировать отношения, а не разрушать их окончательно.

Путин назвал темы предстоящей встречи с Байденом

Владимир Путин ранее уже заявил, что не ждет прорывов по результатам встречи с американским коллегой Джо Байденом. Собеседник «Радиоточки НСН» Владимир Познер высказал ту же самую мысль.

«Американский президент все-таки сильно зависит от Конгресса. Он не может самостоятельно принять никаких существенных решений без одобрения Конгресса, который настроен резко отрицательно по отношению к России. Сделать такой резкий поворот, который себе позволил Никсон, он не может. То, что это совет правильный, я в этом абсолютно убежден. В том, что сложились такие отношения, я считаю, виноваты в большей степени Соединенные Штаты. Я не хочу сказать, что мы вовсе не виноваты. Это не так. Есть и наша вина во всем этом. Но все-таки в гораздо большей степени к этому стремились Соединенные Штаты. Поэтому было бы правильно, если бы президент США сделал какой-то серьезный шаг в сторону преодоления того положения, которое мы имеем сейчас», - заявил он.

Российско-американский саммит состоится 16 июня в Женеве. Путин во время встречи с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума пояснил, что не ждет каких-то прорывов от этого мероприятия, однако намерен отстаивать российские интересы.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо БайденВладимир Познер
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