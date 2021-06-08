Иначе - провал. Познер ждет «разрядки» от Путина и Байдена

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил надежду на благоприятный исход предстоящего диалога президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Он прокомментировал статью бывшего специального помощника Рональда Рейгана Дуга Бэндоу, в которой тот посоветовал США пойти на сделку с Россией.

«Все пишут, но никто ничего не знает. Мне очень не хочется оказаться в этих рядах. Я надеюсь, что в результате этой встречи снизится уровень противостояния и напряжения, которое сейчас существует. Я знаю по опыту, что в верхах не встречаются без какого-то соглашения о том, что о чем-то договорятся. Иначе получается полный провал, и на это не идут. Я не настроен очень оптимистически. Я не жду каких-то прорывов, но все-таки я ожидаю, что в результате этой встречи уровень напряжения, неприятия, несогласия и прочего чуть-чуть снизится», - отметил он.

Автор статьи в журнале The American Spectator отметил, что Байден может сыграть роль современного Ричарда Никсона, «поехать в Россию» и стабилизировать отношения, а не разрушать их окончательно.