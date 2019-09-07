«Северный поток»-2 помогает европейцам бороться против коррупции
Немецкий политолог и российский энергетик рассказали в эфире НСН, чем мешает строительство «Северного потока»-2 его противникам.
Председaтель бундестaгa Вольфгaнг Шойбле рaскритиковaл противников «Северного потокa – 2», которые выступили против проектa после нaчaлa его реaлизaции. Соответствующую стaтью глaвы немецкого пaрлaментa опубликовaлa в субботу, 7 сентября, гaзетa Welt.
«С общеевропейской точки зрения сaботировaние проектa окольными путями не является рaзумным решением», — отметил Шойбле.
По его словaм, позиция Гермaнии по вопросу строительствa «Северного потокa – 2» негaтивно скaзaлaсь нa доверии к стрaне восточноевропейских пaртнеров. Однaко, по словaм Шойбле, нa дaнном этaпе реaлизaции проектa им не стоит выступaть против него.
Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу. Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН напомнил о двух стратегических направлениях развития газового бизнеса в Европе. Одно из них, которое преследуют Германия, Италия, Франция, направлено на укрепление энергетического альянса с Россией как с надежным поставщиком более дешевого по сравнению с другими источниками газового топлива. Эта же стратегия позволяет вписать Россию в общеевропейское пространство. Второе направление, которое продвигают, в том числе Польша и США, связано с выталкиванием России из Европы и желанием США продавать ЕС свой дорогой сжиженный газ.
По мнению Александра Рара, Украина, которая выступает вразрез с собственными экономическими интересами, заявляя о газовом альянсе с США против России и ее «Северного потока»-2, выполняет роль тарана против славянского соседа.
«Украина берет на себя добровольно роль какого-то тарана, который должен сломить российские интересы в Европе. Его запускают поляки и американцы», - дополнил эксперт.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН отметил, немцы, наиболее заинтересованные в завершении проекта «Северный поток»-2, способны оказать влияние на страны, которые противятся завершению проекта, например, Данию.
«Просто немецкие партнеры начали готовить иски в суды, и датчане боятся, что их засудят за злоупотребление своим положением. Они ж два года ничего не делают. Второй момент, в котором датчане не хотели бы, чтобы их обвиняли, это то, что через их территорию пойдет газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. Это конкурирующий проект, который будет им получать деньги за транзит. И их могут обвинить в недобросовестной конкуренции и мошенничестве, там уже вплоть до уголовных дел может быть. Думаю, это немножко их взбодрило. Поэтому будем надеяться, что они какой-то ответ в скором будущем дадут», - заключил он.
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак высказал уверенность в эфире НСН, в том, что руководство «Нафтогаза» намеренно саботирует подписание контракта на поставку газа, и назвал условия подписания соглашения с Москвой.
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