В Германии считают нонсенсом договоренности Украины и Польши против «Северного потока»-2
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, как Польша и США используют Украину против России.
Гaзопровод «Северный поток-2» несет в себе угрозу для всей Европы, зaявил президент Укрaины Влaдимир Зеленский 31 aвгустa нa совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Aнджеем Дудой.
Зеленский нaзвaл проект неприемлемым. Он выступил зa диверсификaцию источников энергоснaбжения и добaвил, что Укрaинa зaинтересовaнa в aктивном учaстии в регионaльных проектaх Польши.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН напомнил о двух стратегических направлениях развития газового бизнеса в Европе. Одно из них, которое преследуют Германия, Италия, Франция, направлено на укрепление энергетического альянса с Россией как с надежным поставщиком более дешевого по сравнению с другими источниками газового топлива. Эта же стратегия позволяет вписать Россию в общеевропейское пространство. Второе направление, которое продвигают, в том числе Польша и США, связано с выталкиванием России из Европы и желанием США продавать ЕС свой дорогой сжиженный газ.
«С точки зрения соблюдения интересов Украины, высказывание Зеленского о договоренностях с Польшей по «Северному потоку»-2 не логичны. Украина кричит, что хочет остаться транзитером российского газа в Европу. Для этого Украина должна сделать все, чтобы сделать транзит российского газа безопасным, дешевым, чтобы эта цена устроила и Россию, и Запад. Украина должна уменьшать конфликт с Россией. В противном случае она потеряет российские деньги за транзит и получит серьезный удар по собственной экономике.
А что происходит? Зеленский выступает за газ США, за то, чтобы создать с Польшей альтернативный газовый рынок в Европе и прекратить строительство «Северного потока»-2. Это какой-то ужасный нонсенс. Украина при этом понесет потери дважды: она потеряет транзит российского газа и деньги за него и будет покупать более дорогой сжиженный газ из США, который будет попадать к ним из Польши. Это бред, я бы сказал», - заявил политолог.
По мнению Александра Рара, Украина, которая выступает вразрез с собственными экономическими интересами, выполняет роль тарана против России.
«Украина берет на себя добровольно роль какого-то тарана, который должен сломить российские интересы в Европе. Его запускают поляки и американцы», - дополнил эксперт.
Ранее Украинский политолог и экономист Александр Дудчак высказал уверенность в эфире НСН, в том, что руководство «Нафтогаза» намеренно саботирует подписание контракта на поставку газа, и назвал условия подписания соглашения с Москвой.
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