Гaзопровод «Северный поток-2» несет в себе угрозу для всей Европы, зaявил президент Укрaины Влaдимир Зеленский 31 aвгустa нa совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Aнджеем Дудой.

Зеленский нaзвaл проект неприемлемым. Он выступил зa диверсификaцию источников энергоснaбжения и добaвил, что Укрaинa зaинтересовaнa в aктивном учaстии в регионaльных проектaх Польши.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН напомнил о двух стратегических направлениях развития газового бизнеса в Европе. Одно из них, которое преследуют Германия, Италия, Франция, направлено на укрепление энергетического альянса с Россией как с надежным поставщиком более дешевого по сравнению с другими источниками газового топлива. Эта же стратегия позволяет вписать Россию в общеевропейское пространство. Второе направление, которое продвигают, в том числе Польша и США, связано с выталкиванием России из Европы и желанием США продавать ЕС свой дорогой сжиженный газ.

«С точки зрения соблюдения интересов Украины, высказывание Зеленского о договоренностях с Польшей по «Северному потоку»-2 не логичны. Украина кричит, что хочет остаться транзитером российского газа в Европу. Для этого Украина должна сделать все, чтобы сделать транзит российского газа безопасным, дешевым, чтобы эта цена устроила и Россию, и Запад. Украина должна уменьшать конфликт с Россией. В противном случае она потеряет российские деньги за транзит и получит серьезный удар по собственной экономике.

А что происходит? Зеленский выступает за газ США, за то, чтобы создать с Польшей альтернативный газовый рынок в Европе и прекратить строительство «Северного потока»-2. Это какой-то ужасный нонсенс. Украина при этом понесет потери дважды: она потеряет транзит российского газа и деньги за него и будет покупать более дорогой сжиженный газ из США, который будет попадать к ним из Польши. Это бред, я бы сказал», - заявил политолог.