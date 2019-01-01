Названы причины затягивания Данией строительства «Северного потока-2»

«Если хотя бы в сентябре они дадут разрешение, то к 1 января газопровод будет построен, испытан, и его можно будет запускать в эксплуатацию. Они сейчас активизировались, потому что больше года вообще ничего не говорили. Просто немецкие партнеры начали готовить иски в суды, и датчане боятся, что их засудят за злоупотребление своим положением. Они ж два года ничего не делают. Второй момент, в котором датчане не хотели бы, чтобы их обвиняли, это то, что через их территорию пойдет газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. Это конкурирующий проект, который будет им получать деньги за транзит. И их могут обвинить в недобросовестной конкуренции и мошенничестве, там уже вплоть до уголовных дел может быть. Думаю, это немножко их взбодрило. Поэтому будем надеяться, что они какой-то ответ в скором будущем дадут», - заключил он.

Напомним, что проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 миллиарда, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

