Названы причины затягивания Данией строительства «Северного потока-2»
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности рассказал НСН, почему Дания тормозит российский проект.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал политизированной позицию Дании по проекту «Северный поток-2». По его словам, королевство затягивает с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне.
Дания медлит с выдачей разрешения, так как не хочет быть разменной монетой в отношениях России и Соединенных Штатов, ранее пояснил НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Проблема была в том, что “Газпром” подал заявку в мае 2017 года, а закон был принят в июле. Дания нашла выход, промолчав, не дав за это время вообще никакого ответа. Сидит в глухой обороне, тянет время. Датчане не готовы становиться разменной монетой, прося между собой разобраться России и США. Начинается история с повторными заявками. “Газпром” подает в суд, он естественно протестует против затягивания процесса. Не исключено, что под судебным нажимом можно будет проложить трубу по первым представленным проектам», - отметил эксперт.
Ранее властям Дании были представлены три заявки на строительство газопровода «Северный поток-2». Первая - по основному маршруту, через территориальные воды королевства к югу от острова Борнхольм, вторая - по маршруту к северо-западу от острова. И третий маршрут проходит по континентальному шельфу к юго-востоку от Борнхольма. В середине июня в датском энергетическом агентстве заявили, что считают более приемлемым с точки зрения экологического законодательства страны юго-восточный маршрут газопровода. Игорь Юшков поприветствовал в эфире НСН активизацию датчан и назвал ее причины.
«Если хотя бы в сентябре они дадут разрешение, то к 1 января газопровод будет построен, испытан, и его можно будет запускать в эксплуатацию. Они сейчас активизировались, потому что больше года вообще ничего не говорили. Просто немецкие партнеры начали готовить иски в суды, и датчане боятся, что их засудят за злоупотребление своим положением. Они ж два года ничего не делают. Второй момент, в котором датчане не хотели бы, чтобы их обвиняли, это то, что через их территорию пойдет газопровод Baltic Pipe из Норвегии в Польшу. Это конкурирующий проект, который будет им получать деньги за транзит. И их могут обвинить в недобросовестной конкуренции и мошенничестве, там уже вплоть до уголовных дел может быть. Думаю, это немножко их взбодрило. Поэтому будем надеяться, что они какой-то ответ в скором будущем дадут», - заключил он.
Напомним, что проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 миллиарда, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Новости за ночь: Лавров призвал Европу не слушать установки «из-за океана»
- Американским демократам запретили «стареть» из-за России
- Арестован начальник УГИБДД Новгородской области
- Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
- Медведев назвал сроки перехода россиян на электронные паспорта