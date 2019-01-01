Аналитик: Немцы «дожмут» Данию по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью немецким СМИ заявил о том, что поправки Евросоюза к газовой директиве «третьего энергопакета» направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток-2». Также он призвал Данию, которая до сих пор не дала согласия на прокладку газопровода, отказаться от политизированной позиции по проекту.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН согласился с Лавровым: по его мнению, своими действиями Евросоюз фактически вводит против Москвы негласные санкции.

«Все на рынке прекрасно понимают, что нынешние поправки к газовой директиве сделаны исключительно против одного газопровода – «Северного потока-2». Это история, по сути, неофициальных санкций. Весь третий энергопакет, можно откровенно сказать, был против России направлен. Доля «Газпрома» на европейском газовом рынке постоянно увеличивалась, они тем самым хотели ограничить его влияния, хотя за 50 лет поставок, в том числе Советский Союз, никогда политические вопросы не увязывал с газовыми», - сказал он.

Комментируя позицию Дании, эксперт отметил, что на Копенгаген давят со всех сторон. Тем не менее датчан могут «продавить» заинтересованные в проекте немцы.

«Немцы, которые входят в управление «Северным потоком-2», в том числе Шредер (экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер – НСН) на питерском экономическом форуме открыто говорили, что к моменту постройки всех других участков газопровода они будут подавать на них (датчан) в суды и требовать огромных компенсаций, и они еще пожалеют о своей позиции. Причем, есть основания подать в суд еще с учетом коррупционной составляющей, так как, тормозя «Северный поток-2», они пытаются помочь газопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию в Польшу. Поэтому немцы угрожают датчанам и уголовным преследованием. Я думаю датчан «дожмут» угрозой судебного преследования», - заключил Юшков.

Ранее аналитик рассказал в интервью НСН, что Дания медлит с выдачей разрешения, так как Копенгаген не желает быть разменной монетой в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

