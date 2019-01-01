Аналитики: Предложения Медведева по транзиту разобьются о нежелание «Нафтогаза»
В эфире НСН энергетик и экономист допустили подписание нового договора только после ухода нынешнего руководства компании «Нафтогаз».
Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев заявил о существовании двух решений вопроса о сохранении транзита российского газа через Украину. Об этом он сообщил в среду на встрече с сопредседателями украинский партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По словам премьера, можно сохранить существующий контракт. Вторым вариантом может стать создание консорциума. Возможность у властей Украины вернуться к этим вопросам появится после выборов в Верховную раду, отметил Медведев. Действующий контракт истекает в конце этого года. Тем не менее, стороны до сих пор не подписали нового соглашения.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что руководство нефтяной украинской компании не желают подписывать новые соглашения ни при каких условиях.
«На Украине должно поменяться руководство "Нафтогаза" и министерства энергетики. Об этом и говорит Медведев, что все может измениться после выборов в Раду. Новый президент сделать пока ничего не может. Пока что расставлена команда Порошенко, а Украина – это во многом парламентская республика, правительство, которое формируется Радой, имеет большие полномочия. Сейчас команда "Нафтогаза" открыто говорит, что не собирается ничего подписывать и намеренно идет на срыв транзита с 1 января 2020 года. Они пишут чуть ли не ежедневно в социальных сетях, что поставок не будет, что они готовятся к срыву транзита, открыто заявляют, что никакого контракта подписывать не собираются. Об этом и речь, эти люди намеренно пытаются сорвать подписание нового соглашения. Есть надежда, что после выборов в Раду придут люди, которые хотя бы будут настроены на диалог. Любой вариант можно сделать довольно быстро в любых вариантах, раньше в новогоднюю ночь подписывались договора, и все работало. Главное, чтобы была приемлемая цена на прокачку. России нужен транзит только на 2020 год, дальше заработают "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Это всем надо, и России, и Европе, и Украине», - отметил он.
В свою очередь украинский политолог и экономист Александр Дудчак в разговоре с НСН также признал вину «Нафтогаза» в срыве переговоров, но выразил уверенность, что стороны все-таки сумеют прийти к соглашению к концу года.
«Противодействие происходит со стороны руководства "Нафтогаза". Давно можно было решить все вопросы, договориться по новому контракту и по новым условиям. Но им, похоже, нравится разбирательство в судах и получение премий за неудачи в этих судах. Причем премий в таких объемах, в которых можно было бы наполовину наполнить пенсионный фонд. Эти руководители привыкли зарабатывать с грабежа населения, по большому счету. Ну а по-умолчанию, транзит будет. Европа вряд ли согласится с тем, что контракт не подписывают. Я не думаю, что нужно сгущать краски, все, скорее всего, наладится, газ на Украине будет», - заявил он.
8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года.
Кроме того, в начале 2020 года планируется запуск газопровода «Северный поток – 2», гарантирующего прямые поставки топлива в ЕС, однако Москва неоднократно отмечала, что готова сохранить транзит через Украину, если Киев согласится на равные и взаимовыгодные условия.
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