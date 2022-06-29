Сенатор Климов: Швеция и Финляндия станут «дойными коровами» для НАТО

Военно-политический блок НАТО нашел себе новых «дойных коров», поделился мнением заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». В среду лидеры стран-участников официально пригласили Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического Альянса.

«В НАТО берут страны по нескольким соображениям, одно из них, что это «дойные коровы». Финляндия и Швеция состоявшиеся в экономическом плане государства. У них валовый внутренний продукт серьезный и теперь, вступая в НАТО, им придется 2% от ВВП тратить на вооружение. Как правило вооружение закупается в США», - сказал Андрей Климов.

По словам сенатора, еще несколько лет назад опросы в Финляндии показывали, что население против вступления в Альянс и утери нейтрального статуса.