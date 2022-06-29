Сенатор Климов: Швеция и Финляндия станут «дойными коровами» для НАТО
Хельсинки и Стокгольм теперь будут тратить 2% ВВП на вооружение, которое закупается в США, заявили НСН в Совете Федерации.
Военно-политический блок НАТО нашел себе новых «дойных коров», поделился мнением заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». В среду лидеры стран-участников официально пригласили Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического Альянса.
«В НАТО берут страны по нескольким соображениям, одно из них, что это «дойные коровы». Финляндия и Швеция состоявшиеся в экономическом плане государства. У них валовый внутренний продукт серьезный и теперь, вступая в НАТО, им придется 2% от ВВП тратить на вооружение. Как правило вооружение закупается в США», - сказал Андрей Климов.
По словам сенатора, еще несколько лет назад опросы в Финляндии показывали, что население против вступления в Альянс и утери нейтрального статуса.
«НАТО над этим работало. Занимались интенсивно финскими неправительственными организациями, а на самом деле прогосдеповскими, работали с журналистами. И они смогли в течение 5-7 лет изменить общественное мнение, как граждан, так и около политических лоббистов», - отметил Андрей Климов.
Парламентарий согласен и с утверждениями экспертов, что вступление Финляндии и Швеции идет по ускоренному сценарию. Но, к примеру, с Украиной подобный сценарий разыгрывать не будут и не только потому, что у нее есть территориальные споры.
«Они просто марионетки, что скажут, то и сделают, а Зеленский просто актер, который играет роль президента страны», - считает сенатор.
Что касается позиции Турции, которая в итоге поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО, то США просто хочет создать баланс.
«Анкара не самый надежный партнер США в НАТО, и они хотят ее сбалансировать. Вот и делают зачистку, в том числе наших дипломатов в Болгарии. Так проще превращать страну в анти-Россию 2.0 и укреплять свои позиции в Черном море», - резюмировал Андрей Климов.
Ранее Альянс принял новую Стратегическую концепцию. В ней Россия является наиболее значительной угрозой для безопасности НАТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 028 / сут.
Умерли
381 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 680 / сут.
- Оппозиционера Яшина оставили под арестом
- Мишустин пообещал запустить промышленную ипотеку в России до осени 2022 года
- В ЛНР заявили о выходе из Лисичанска около 500 украинских военных и 74 наёмников
- Советник Зеленского назвал необходимую на восстановление Украины сумму
- Минфин США заявил о блокировке российских активов на 330 млрд долларов
- Госдума одобрила приостановку работы СМИ за публикацию фейков
- Швейцария объявила о новых санкциях против России
- НАТО официально объявил Россию главной угрозой своей безопасности
- Вертолет Ми-8 разбился при посадке в Якутии
- Путин призвал нарастить совместные силы на Каспии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru