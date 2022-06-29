Швецию и Финляндию официально пригласили в НАТО

В документе говорится, что соответствующий протокол планируется подписать 29 июня, после чего вступление новичков в Североатлантический альянс должны будут ратифицировать парламенты 30 действующих членов НАТО.

"Вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит их безопасность и сделает альянс сильнее", - подчёркивается в декларации.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что расширение НАТО является сугубо дестабилизирующим фактором, и Москва негативно относится к вступлению в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

