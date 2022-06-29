Швецию и Финляндию официально пригласили в НАТО
Лидеры стран НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в блок. Об этом говорится в декларации по итогам первого заседания.
В документе говорится, что соответствующий протокол планируется подписать 29 июня, после чего вступление новичков в Североатлантический альянс должны будут ратифицировать парламенты 30 действующих членов НАТО.
"Вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит их безопасность и сделает альянс сильнее", - подчёркивается в декларации.
Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что расширение НАТО является сугубо дестабилизирующим фактором, и Москва негативно относится к вступлению в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 028 / сут.
Умерли
381 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 680 / сут.
- Швецию и Финляндию официально пригласили в НАТО
- SANA: Сирия решила признать независимость ЛНР и ДНР
- Газманов раскритиковал уехавшую из России Хаматову
- Врач рассказал, когда шлёпанцы можно носить с носками
- Украинский боевой дрон сбит в Брянской области
- В Совфеде предупредили о риске вооруженного конфликта России и Литвы
- Зеленский потребовал у стран НАТО $12 млрд в месяц
- СК возбудил уголовное дело по факту смерти срочника в Волгоградской области
- Представительницу Норвегии вызвали в МИД РФ из-за ситуации вокруг Шпицбергена
- Госдума приняла закон о бесплатном двухразовом питании детей–инвалидов в школах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru