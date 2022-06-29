Зеленский потребовал у стран НАТО $12 млрд в месяц
Украине необходимо пять млрд долларов в месяц на оборону. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский в ходе саммита НАТО в Мадриде, трансляция велась на сайте организации.
По его словам, ещё семь млрд долларов в месяц требуется Украине на компенсацию потерь.
Кроме того, украинский лидер упрекнул страны Североатлантического альянса в том, что в блок не берут Украину, которая, по его словам, уже сделала для этого достаточно.
«Разве Украина мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Что же еще нужно?» — отметил Зеленский.
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