Зеленский потребовал у стран НАТО $12 млрд в месяц

По его словам, ещё семь млрд долларов в месяц требуется Украине на компенсацию потерь.

Кроме того, украинский лидер упрекнул страны Североатлантического альянса в том, что в блок не берут Украину, которая, по его словам, уже сделала для этого достаточно.



«Разве Украина мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Что же еще нужно?» — отметил Зеленский.

