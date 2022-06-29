НАТО официально объявил Россию главной угрозой своей безопасности

Россия является наиболее значительной угрозой для безопасности НАТО. Об этом говорится в новой Стратегической концепции Североатлантического альянса.

Пекин обеспокоен новой стратегической концепцией НАТО

Документ был одобрен лидерами стран НАТО на саммите в Мадриде. В нём говорится, что «Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе».

В концепции поясняется, что Россия стремится установить «сферы влияния и прямого контроля» и готова «применить силу для достижения своих политических целей», которые «подрывают международный порядок».

При этом в документе отмечается, что альянс не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России, однако продолжит сплоченно реагировать на враждебные действия Москвы.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия будет делать всё своей безопасности и безопасности её союзников, и именно НАТО представляет собой угрозу для Москвы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:БезопасностьРоссияНАТО
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