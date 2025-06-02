«Это важный шаг. До этой встречи таких решений не было. Это очень сложный процесс, очень деликатный. И в нем кроме тех, кто участвует в переговорах, задействовано большое количество людей в разных достаточно могущественных странах, с очень разными взглядами на происходящее. Процесс пусть не такой быстрый, как многим хочется, но он идет. И там, где есть возможности сближения позиций сторон, приносит определенные результаты. В данном случае гуманитарного свойства. Есть основания полагать, что эти обмены могут пройти в полном объеме, как договаривались. Такого рода вопросы мы научились решать, несмотря на все сложности. Я бы не преуменьшал значение этих договоренностей, а людям, которые считают, что какие-то вопросы можно решить за 24 часа или за 24 минуты, посоветовал бы читать комиксы», - сказал Климов.

По словам сенатора, Россия снова отказалась от полного прекращения огня из-за опасения, что ВСУ используют передышку для подготовки очередного контрнаступления или другой военной операции.

«Мы видим ловушки, которые расставляют наши оппоненты. А наши оппоненты обижаются, что мы не ведемся на них. Профессионалы с нашей стороны понимают, что это подвох. Есть, конечно, места, где лучше бы не вести боевые действия. Не мне их определять, но если вспомните, как конфликт развивался, не полезли бы эти террористы в Курск, не пришлось бы нам объявлять антитеррористическую операцию. До этого же там не было боестолкновений. То есть противная нам сторона сама все время расширяет зону конфликта. И теперь они требуют: давайте везде все остановим, замрем, мы будем оснащаться, еще что-нибудь такое делать. А мы будем смотреть, как супостат готовится к новому контрнаступу или еще к какому-нибудь вопросу?» - заявил член Совфеда.

Делегация РФ вручила украинской меморандум с предложениями по прекращению огня и достижению долгосрочного мира. Москва в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тысяч тел военнослужащих. Кроме того, по формуле «всех на всех» обменяют тяжелораненых и военнослужащих в возрасте до 25 лет. В рамках этого обмена передадут как минимум по тысяче человек с каждой стороны. Украинская сторона предложила провести третий раунд переговоров в конце июня.

Ранее сенатор Климов заявил НСН, что Россия готова к подписанию мирного договора с Украиной, но для этого Вашингтону нужно провести серьезную работу с властями Киева.