Зеленский: Россия и Украина готовят новое освобождение пленных

На пресс-конференции в Вильнюсе он указал, что обмен произошёл «через турецкую сторону».

«И мы готовим новое освобождение пленных», - добавил президент Украины.

Глава украинской делегации Рустем Умеров, в свою очередь, отметил, что новый обмен будет сосредоточен на возвращении тяжелобольных и молодёжи до 25 лет, а также тел погибших в формате «6 000 на 6 000».

Также он сообщил, что российской стороне было предложено провести ещё одну встречу до конца июня.

Ранее стало известно, что прошедшие 2 июня в Стамбуле российско-украинские переговоры продлились более часа, сообщает RT.