Зеленский: Россия и Украина готовят новое освобождение пленных
Делегации России и Украины обменялись документами об урегулировании конфликта на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
На пресс-конференции в Вильнюсе он указал, что обмен произошёл «через турецкую сторону».
«И мы готовим новое освобождение пленных», - добавил президент Украины.
Глава украинской делегации Рустем Умеров, в свою очередь, отметил, что новый обмен будет сосредоточен на возвращении тяжелобольных и молодёжи до 25 лет, а также тел погибших в формате «6 000 на 6 000».
Также он сообщил, что российской стороне было предложено провести ещё одну встречу до конца июня.
Ранее стало известно, что прошедшие 2 июня в Стамбуле российско-украинские переговоры продлились более часа, сообщает RT.
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