Сенатор Климов назвал финских политиков «коллективным недоразумением»
Власти Финляндии должны включить мозг и не идти по пути Украины, заявил НСН Андрей Климов.
Финское общество настраивают враждебно по отношению к России, а их политики не используют мозги в управлении государством, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Андрей Климов в разговоре с НСН.
Финляндия «быстрее Украины становится рассадником фашизма», заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, Россия готова защитить свои интересы, а если политика властей Финляндии приведёт к «трагическим последствиям», то это будет на их совести, передает РИА Новости. С такой позицией согласился и Климов.
«Я не буду говорить про фашизм, но финское общество сильно изменилось. У финнов был достаточно короткий успешный исторический период, который начался после того как они отказались от союза с Гитлером и не примкнули к НАТО. В это время они вели взаимовыгодное сотрудничество с СССР, много чего получали от нас, но поколение, которое это помнило, не смогло передать эту эстафету молодежи. Меня предупреждали старые финны, что мы недооцениваем проблемы, что их молодых обрабатывают совсем другие люди. Юноши и девушки сейчас воспитываются в про-НАТОвском духе, русофобии. А это тоже разновидность неонацизма. Ситуация похожа на начало таких процессов на Украине», — указал он.
В то же время сенатор отверг возможность проведения новой спецоперации в Финляндии и напомнил о позиции президента России Владимира Путина по международной ситуации.
«Такого рода решения как начало специальной военной операции, принимается высшим руководством по особым процедурам. Говорить о каком-то продолжении тут нельзя. Я бы посоветовал финским политикам включить мозг. Я не шучу, потому что действующая власть, как и во многих других странах Евросоюза, перестала им пользоваться. Ему на замену пришел коллективный разум, даже коллективное недоразумение, поэтому они ведут себя так по отношению к нам. Если какая-то страна шлифует свой политический строй — это их суверенное право, но оно не должно создавать угрозы для других. В нашей военно-политической доктрине неслучайно есть положение о концепции равной и неделимой безопасности для Большой Евразии. Так считает наш президент, и это часть российской внешней политики», — подчеркнул он.
Президент Финляндии Александр Стубб сообщил 2 сентября, что Финляндия победила в войне с СССР в 1944 году, потому что смогла сохранить свою независимость. На встрече с президентом США Дональдом Трампом 18 августа он назвал укрепленные районы украинской армии в Славянске и Краматорске бастионами на пути гуннов. Также Стубб в ходе выступления на саммите по Украине в Швейцарии 16 июня 2024 обвинил Россию в том, что она оккупировала Финляндию во время Второй мировой войны, лишив страну 10% территории, включая земли, где родились бабушка и дедушка президента.
Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с НСН заявил об огромных потерях финских городов из-за прекращения турпотока из России.
