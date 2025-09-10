Финское общество настраивают враждебно по отношению к России, а их политики не используют мозги в управлении государством, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Андрей Климов в разговоре с НСН.



Финляндия «быстрее Украины становится рассадником фашизма», заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, Россия готова защитить свои интересы, а если политика властей Финляндии приведёт к «трагическим последствиям», то это будет на их совести, передает РИА Новости. С такой позицией согласился и Климов.