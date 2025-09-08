Россия имеет основания пересмотреть отказ от требования компенсаций за ущерб от действий Финляндии в годы Второй мировой войны из-за политики Хельсинки, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом говорится в колонке политика «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность», публикуемой ТАСС.

Как отметил Медведев, финская сторона после вступления в НАТО попирает действовавшие ранее договоренности, включая оборонные статьи Парижского мирного договора и статьи Договора об основах отношений с РФ об отказе от использования вооруженных сил за пределами своей территории. Политик призвал жестко пресечь такой ревизионизм, в противном случае встает вопрос о действительности соглашений. По его словам, если нет военно-политической составляющей договора, то нет и отказа Москвы от закрытия компенсационных вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности Хельсинки за действия предков.

Зампред СБ назвал заложенные в Парижский договор $300 млн репараций для России, из которых было выплачено всего $226,5 млн, «жестом доброй воли». При этом средства не покрывают нанесенного ущерба, так, Верховный суд Карелии оценивает его в 20 трлн рублей.

«Мы имеем на это все основания... Особенно на фоне раздувания в Финляндии антироссийской милитаристской истерии, подкрепленной бряцанием оружием», - заключил политик.

Ранее Дмитрий Медведев посетил границу России и Финляндии, отметив, что обстановка здесь спокойная, напоминает РЕН ТВ.

